Siemens Mobility annonce que la société turque Akdo?an Train Cargo lui a passé commande de cinq locomotives électriques multisystème Vectron MS. Le contrat inclut le pack XLoad, un service complet sur 10 ans via Railcover et Railigent X, ainsi que des options pour prolonger l'accord et acquérir cinq locomotives supplémentaires.

Les Vectron MS, conçues pour circuler jusqu'à 200 km/h, seront destinées au fret transfrontalier en Europe centrale, orientale et du sud-est, ainsi qu'aux opérations domestiques en Türkiye.

Ces locomotives seront équipées du système européen de contrôle des trains (ETCS Baseline 3) et des systèmes nationaux correspondants.

Leur livraison est prévue à partir de fin 2027.