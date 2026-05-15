Quel est le rapport entre le LSE, Lottomatica, Trigano et Asmodée ? Aucun, quoi que… On retrouve aussi des valeurs que les vendeurs à découvert adorent torturer…

Quatre actions européennes que les analystes adorent

En faisant tourner le Stock Screener Zonebourse sur l'Europe, voici les quatre actions suivies par au moins 8 analystes qui n'affichent aucun avis négatif en Europe en date du 15 mai 2026 :

L'opérateur de la bourse britannique, le London Stock Exchange (+2,6% en 2026), affiche 16 avis positifs sur 16 et un objectif moyen de 10 240 GBX, laissant un potentiel théorique de 34%.

Le groupe de paris italien Lottomatica (+17% en 2026) totalise 15 avis positifs sur 15 et un objectif moyen de 31,59 EUR, laissant un potentiel théorique de 19%.

Un grand habitué de ce classement : l'entreprise de camping-cars Trigano (-9,4% en 2026), qui garde 9 avis positifs sur 9 et un objectif de cours moyen de 195 EUR, soit un potentiel théorique de 21%.

Enfin, la société de jeux de plateau Asmodée (+20% en 2026) a fédéré à l'achat les 8 analystes qui la suivent, avec un objectif de cours moyen de 158 SEK, soit un potentiel théorique de 25%.

Ubi en short

Valeo avait brièvement repris le sceptre peu convoité de valeur française la plus vendue à découvert la semaine dernière. L'offensive de Squarepoint chez Ubisoft a changé la donne. L'éditeur de jeux vidéo, avec plus de 15% du capital shorté, revient à la première place. Rappelons que la déclaration ne devient publique qu'avec le franchissement du cap de 0,5% du capital. Il peut y avoir davantage d'intérêts vendeurs plus discrets.

Un niveau élevé de ventes à découvert ne signifie pas mécaniquement qu'une action va baisser. Il indique surtout qu'un grand nombre d'investisseurs professionnels parient contre le titre, souvent parce qu'ils doutent de la trajectoire financière de l'entreprise ou qu'ils ont détecté ce qu'ils estiment être une anomalie.

Teleperformance occupe toujours le 3e rang, mais ses intérêts vendeurs sont sur la pente descendante dernièrement. Il faut noter que Saham Investments IV, holding liée au président Moulay Hafid Elalamy, a acquis le 11 mai 1,318 million d'actions supplémentaires à 60,30 EUR pièce (79,5 MEUR au total) via le dénouement partiel de son Total Return Swap. Saham a parallèlement réduit la taille maximale de son swap (plafond de détention ramené à environ 14,9% du capital). C'est le second dénouement partiel après celui réalisé en avril à 50,16 EUR. Teleperformance cote actuellement 67,80 EUR.