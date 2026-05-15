Quatre actions européennes que les analystes adorent
En faisant tourner le Stock Screener Zonebourse sur l'Europe, voici les quatre actions suivies par au moins 8 analystes qui n'affichent aucun avis négatif en Europe en date du 15 mai 2026 :
L'opérateur de la bourse britannique, le London Stock Exchange (+2,6% en 2026), affiche 16 avis positifs sur 16 et un objectif moyen de 10 240 GBX, laissant un potentiel théorique de 34%.
Le groupe de paris italien Lottomatica (+17% en 2026) totalise 15 avis positifs sur 15 et un objectif moyen de 31,59 EUR, laissant un potentiel théorique de 19%.
Un grand habitué de ce classement : l'entreprise de camping-cars Trigano (-9,4% en 2026), qui garde 9 avis positifs sur 9 et un objectif de cours moyen de 195 EUR, soit un potentiel théorique de 21%.
Enfin, la société de jeux de plateau Asmodée (+20% en 2026) a fédéré à l'achat les 8 analystes qui la suivent, avec un objectif de cours moyen de 158 SEK, soit un potentiel théorique de 25%.
Ubi en short
Valeo avait brièvement repris le sceptre peu convoité de valeur française la plus vendue à découvert la semaine dernière. L'offensive de Squarepoint chez Ubisoft a changé la donne. L'éditeur de jeux vidéo, avec plus de 15% du capital shorté, revient à la première place. Rappelons que la déclaration ne devient publique qu'avec le franchissement du cap de 0,5% du capital. Il peut y avoir davantage d'intérêts vendeurs plus discrets.
Un niveau élevé de ventes à découvert ne signifie pas mécaniquement qu'une action va baisser. Il indique surtout qu'un grand nombre d'investisseurs professionnels parient contre le titre, souvent parce qu'ils doutent de la trajectoire financière de l'entreprise ou qu'ils ont détecté ce qu'ils estiment être une anomalie.
Teleperformance occupe toujours le 3e rang, mais ses intérêts vendeurs sont sur la pente descendante dernièrement. Il faut noter que Saham Investments IV, holding liée au président Moulay Hafid Elalamy, a acquis le 11 mai 1,318 million d'actions supplémentaires à 60,30 EUR pièce (79,5 MEUR au total) via le dénouement partiel de son Total Return Swap. Saham a parallèlement réduit la taille maximale de son swap (plafond de détention ramené à environ 14,9% du capital). C'est le second dénouement partiel après celui réalisé en avril à 50,16 EUR. Teleperformance cote actuellement 67,80 EUR.
Ubisoft Entertainment figure parmi les leaders mondiaux du développement et de l'édition de jeux vidéo interactifs destinés aux consoles, aux PC, aux smartphones et aux tablettes. Le CA par activité se répartit comme suit :
- distribution de jeux vidéo (69,6%) ;
- édition et production de jeux vidéo (30,4%).
Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de jeux vidéo en ligne (86,9%), de boîtes de jeux vidéo (7,9%), de services (3,6% ; notamment services de livraison digitale ou physique de contenus, services de mises à jour, de correction, d'amélioration et de maintenance) et de licences (1,6%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (32,1%), Amérique du Nord (45,7%) et autres (22,2%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.