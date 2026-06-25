Signaux Girod passe au rouge

Le spécialiste des équipements de signalisation a dévoilé des résultats semestriels mitigés, marqués par un résultat net en baisse, et a lancé un avertissement sur résultats.

Sous l'effet conjugué d'une faible demande et d'une concurrence féroce, le chiffre d'affaires consolidé a reculé de 6,5% (-8,8% à périmètre constant) sur le semestre clos le 31 mars 2026, en dépit d'une acquisition réalisée en début d'exercice. Le résultat net part du groupe bascule dans le rouge à -1,4 million d'euros, alors qu'il était à l'équilibre un an plus tôt. Face à l'inertie post-électorale en France et au retard de la reprise à l'export, la direction prévient qu'elle ne sera pas en mesure d'atteindre ses objectifs annuels.



Une rentabilité contrastée selon les divisions



Pour le segment Signalisation France, une embellie opérationnelle a été observée mais sous le seuil de rentabilité. La première division du groupe (67,1% des revenus), a affiché une croissance de 7,7% (+3,6% à périmètre constant). Le résultat opérationnel courant (ROC) progresse de 0,9 million d'euros pour s'établir à -0,9 million d'euros. Malgré ce redressement, la rentabilité n'est toujours pas au rendez-vous, pénalisée par la faiblesse de la demande et un manque d'efficacité dans l'exécution des travaux.



Sociétés spécialisées : Atech rattrape son retard



Ce pôle (10,4% du CA) a enregistré un bond d'activité de 17,3%, soutenu par le rattrapage de production chez la filiale Atech après son incendie de juillet 2025. Le ROC de la division progresse de 0,3 million d'euros pour atteindre 0,1 million d'euros, bien que la performance opérationnelle globale ait été perturbée par cet incident.



International : l'activité s'effondre de près de 37%



Représentant 22,5% du chiffre d'affaires, le segment international a vu ses facturations plonger de 36,9% en raison du report de contrats majeurs. En conséquence, le ROC dérape et s'enfonce de 1,8 million d'euros par rapport au premier semestre 2024/2025, affichant une perte de -0,3 million d'euros.



Tensions sur la trésorerie et endettement en hausse



La structure financière du groupe s'est sensiblement alourdie au cours des derniers mois. Au 31 mars 2026, la position d'endettement net s'est fortement dégradée pour atteindre 5,6 millions d'euros, contre seulement 1,6 million d'euros au 30 septembre 2025.

Le groupe conserve un niveau de liquidités de 15,2 millions d'euros à la clôture, mais cet indicateur n'intègre pas encore le versement du dividende de 1,5 million d'euros qui a été effectué le 9 avril dernier, ce qui devrait accentuer la pression sur la trésorerie au prochain semestre.