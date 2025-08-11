Signify : 4,32 millions d'actions rachetées à ce stade

Signify annonce avoir racheté 63.368 de ses propres actions la semaine dernière, à un prix unitaire moyen de 21,12 euros, représentant donc un montant de 1,3 million d'euros, ces actions rachetées étant destinées à une réduction du capital.



Ces rachats d'actions ont été effectués dans le cadre du programme lancé le 4 février. A ce stade, le fournisseur néerlandais de solutions d'éclairage a acquis près de 4,32 millions de ses propres actions pour un montant total de 89,1 millions d'euros.



Pour rappel, ce programme d'une enveloppe totale allant jusqu'à 150 millions d'euros, devrait s'achever vers la fin de l'année en cours. Il est exécuté pour le compte de la société par un intermédiaire sur le marché.