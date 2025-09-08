Signify annonce avoir racheté 216 825 de ses propres actions au cours de la première semaine de septembre, des titres rachetés à un prix moyen de 22,45 euros par action, soit un montant total déboursé de 4,9 millions d'euros.
Ces rachats ont été effectués dans le cadre du programme lancé le 4 février. A ce stade, le fournisseur de solutions d'éclairage a acquis plus de 4,93 millions de ses propres actions pour un montant total de 102,9 MEUR.
Pour rappel, ce programme d'une enveloppe totale allant jusqu'à 150 MEUR, devrait s'achever vers la fin de l'année en cours. Il est exécuté pour le compte de la société néerlandaise par un intermédiaire sur le marché.
08/09/2025
