Signify N.V. est le leader mondial de l'éclairage pour les professionnels et les consommateurs, et de l'éclairage pour l'Internet des objets. Ses produits Philips, les systèmes d'éclairage connectés Interact et les services basés sur les données, apportent une valeur commerciale et transforment la vie dans les maisons, les bâtiments et les espaces publics. Signify N.V. compte 29 459 employés et est présent dans 74 pays. Le groupe exploite l'extraordinaire potentiel de lumière pour une vie plus lumineuse et un monde meilleur. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - luminaires et systèmes d'éclairage professionnels (64%) : destinés au secteur public, aux bureaux et à l'industrie, ainsi qu'au commerce de détail et à l'hôtellerie ; - lampes LED, luminaires domestiques fonctionnels et éclairages domestiques connectés (21,1%) ; - lampes conventionnelles et produits électroniques professionnels (14,2%) ; - autres (0,7%). La répartition géographique du CA est la suivante : Pays Bas (8,3%), Etats-Unis (34,1%), Chine (6,2%), Allemagne (5,6%) et autres (45,8%).