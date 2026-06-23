Signify chute après une feuille de route jugée peu ambitieuse
La société spécialisée dans l'éclairage décroche de 15% à la Bourse d'Amsterdam après avoir présenté mardi une mise à jour de sa stratégie à l'occasion de sa journée investisseurs, avec un objectif de marge opérationnelle d'environ 10% à l'horizon 2029.
Le groupe néerlandais a également indiqué tabler sur une croissance organique annuelle de ses ventes comprise entre 0% et 1% sur la période, ainsi qu'une génération de flux de trésorerie disponible représentant entre 7% et 8% du chiffre d'affaires.
La société a par ailleurs revu sa politique de dividende et cible désormais un taux de distribution annuel de 40% à 50% du résultat net des activités poursuivies.
"Ces objectifs pourraient offrir un certain potentiel de revalorisation si le groupe parvient à les atteindre", soutient ING, qui conserve sa recommandation neutre sur le dossier.
En revanche, Signify a précisé qu'il ne relancerait pas le programme de rachat d'actions annoncé pour 2025.
Premier CMD depuis 2020
Ce CMD est le premier organisé par le groupe depuis 2020. Son directeur général, Eric Rondolat, poursuit ses efforts de rationalisation après douze trimestres consécutifs de recul des ventes.
"Le groupe reste confronté à un profil de croissance structurellement faible". "Les nouveaux objectifs fixés à l'horizon 2029 sont globalement conformes aux attentes du marché et tablent sur une croissance organique de 0% à 1%, soit un niveau légèrement inférieur aux anticipations actuelles. Ils ne laissent entrevoir aucun véritable rebond de l'activité à court terme", poursuit la banque néerlandaise.
La principale nouveauté de cette mise à jour stratégique réside dans la classification du portefeuille entre activités à développer ("Build") et activités à exploiter pour leur génération de trésorerie ("Harvest"). Dans la première catégorie figurent notamment l'éclairage connecté, les activités grand public autour de la marque Philips Hue, certains segments de l'éclairage professionnel ainsi que des initiatives d'expansion géographique ciblées.
À l'inverse, les lampes LED non connectées, l'éclairage conventionnel et plusieurs activités matures ou faiblement différenciées seront désormais gérés avec une priorité accordée à la rentabilité et à la génération de cash.
Cette segmentation traduit une reconnaissance plus explicite du déclin structurel de certaines activités historiques du groupe. Plutôt que de chercher à relancer leur croissance, la direction entend désormais en maximiser les flux de trésorerie tout en concentrant les investissements sur les segments jugés les plus porteurs.
Depuis le début de l'année, le titre Signify chute de plus de 15%.
Signify N.V. est le leader mondial de l'éclairage pour les professionnels et les consommateurs, et de l'éclairage pour l'Internet des objets. Ses produits Philips, les systèmes d'éclairage connectés Interact et les services basés sur les données, apportent une valeur commerciale et transforment la vie dans les maisons, les bâtiments et les espaces publics.
Signify N.V. compte 26 581 employés et est présent dans 73 pays. Le groupe exploite l'extraordinaire potentiel de lumière pour une vie plus lumineuse et un monde meilleur. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- luminaires et systèmes d'éclairage professionnels (65,3%) : destinés au secteur public, aux bureaux et à l'industrie, ainsi qu'au commerce de détail et à l'hôtellerie ;
- lampes LED, luminaires domestiques fonctionnels et éclairages domestiques connectés (22,1%) ;
- lampes conventionnelles et produits électroniques professionnels (11,9%) ;
- autres (0,7%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Pays-Bas (7,9%), Etats-Unis (34,7%), Chine (6,5%), Allemagne (6%), Inde (4,5%) et autres (40,4%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.