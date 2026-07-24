Signify de retour vers ses plus bas après un 2e trimestre décevant
Signify revient en direction de ses plus bas historiques en Bourse d'Amsterdam ce vendredi, le spécialiste de l'éclairage ayant publié des résultats trimestriels inférieurs aux prévisions, la résurgence de l'inflation et la faible demande en provenance des particuliers ayant plus particulièrement pesé sur ses performances.
Le groupe néerlandais, qui vend principalement des systèmes LED aux particuliers et aux entreprises, indique que son chiffre d'affaires s'est replié de 3,6% en données comparables au cours du 2e trimestre, à 1,33 milliard d'euros, là où les analystes anticipaient un recul un peu plus limité de 3,5%.
Sa marge d'Ebita ajusté s'est quant à elle contractée à 6,1% contre 7,8% un an plus tôt, tandis que les professionnels tablaient en moyenne sur 6,7% selon un consensus fourni par la société.
"Après la confiance qui était affichée par l'équipe de direction à l'issue du 1er trimestre, ce raté est décevant", jugent les analystes d'ING.
Dans son communiqué, l'ancienne filiale de Philips explique que sa rentabilité a pâti des difficultés de son activité grand public, qui va l'obliger à prendre des mesures stratégiques incluant des hausses tarifaires et des réductions de coûts afin d'améliorer ses résultats au cours de la seconde partie de l'année.
Objectifs 2026 confirmés
Ses coûts de production et de composants ont en effet augmenté plus vite que la capacité de l'entreprise à ajuster ses prix de vente auprès du grand public, une hausse non compensée qui a directement compressé ses marges.
L'entreprise dit par ailleurs une amélioration de ses performances au second semestre. Sur l'ensemble de l'exercice, elle continue ainsi de viser une marge sur le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissements (Ebita) de 7,5% à 8,5% assortie d'un flux de trésorerie disponible égal à 6,5% à 7,5% des ventes.
Suite à cette publication, le titre Signify reculait de 4,2% à 15,3 euros en Bourse d'Amsterdam, revenant ainsi en direction de son plus bas de 14,2 euros touché en mai 2020, en pleine épidémie de Covid.
Signify N.V. est le leader mondial de l'éclairage pour les professionnels et les consommateurs, et de l'éclairage pour l'Internet des objets. Ses produits Philips, les systèmes d'éclairage connectés Interact et les services basés sur les données, apportent une valeur commerciale et transforment la vie dans les maisons, les bâtiments et les espaces publics.
Signify N.V. compte 26 581 employés et est présent dans 73 pays. Le groupe exploite l'extraordinaire potentiel de lumière pour une vie plus lumineuse et un monde meilleur. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- luminaires et systèmes d'éclairage professionnels (65,3%) : destinés au secteur public, aux bureaux et à l'industrie, ainsi qu'au commerce de détail et à l'hôtellerie ;
- lampes LED, luminaires domestiques fonctionnels et éclairages domestiques connectés (22,1%) ;
- lampes conventionnelles et produits électroniques professionnels (11,9%) ;
- autres (0,7%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Pays-Bas (7,9%), Etats-Unis (34,7%), Chine (6,5%), Allemagne (6%), Inde (4,5%) et autres (40,4%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.