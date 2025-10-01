Sika annonce ce matin l'acquisition de Marlon Tørmørtel, un fabricant de mortiers au Danemark.
'L'acquisition crée une plate-forme de croissance pour Sika dans les pays nordiques, offrant des opportunités intéressantes pour une expansion supplémentaire du marché et des ventes croisées avec les solutions complémentaires de Sika' explique le groupe.
L'entreprise se spécialise dans la production de mortiers, desservant principalement les entrepreneurs, les fabricants d'éléments de béton et les applicateurs spécialisés, mais atteint également le marché par l'intermédiaire de marchands de matériaux de construction.
'La combinaison de la force de vente, de la gamme de produits et de la clientèle de Marlon et de Sika créera de nombreuses opportunités de vente croisée' indique la direction de Sika.
' L'acquisition renforcera notre présence dans le segment des mortiers de grande taille et nous permettra de mieux servir nos clients nouveaux et existants avec des solutions complètes' a déclaré Christoph Ganz, directeur régional EMEA.
Sika AG est le n° 1 mondial de la fabrication et de la commercialisation de produits chimiques de construction. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits chimiques de construction (85,5%) : adjuvants de bétons et de mortiers, mortiers de réparation, produits de renforcement et d'étanchéité, mastics, etc. ;
- produits chimiques pour fabrication industrielle (14,5%) : produits de collage et d'étanchéité (notamment polyuréthannes, colles et butyles) destinés essentiellement aux secteurs de l'automobile, du ferroviaire et de la construction navale.
La répartition géographique du CA est la suivante : Suisse (3,3%), Europe-Moyen Orient-Afrique (40%), Etats-Unis (22,7%), Amériques (12,1%), Chine (10,4%) et Asie-Pacifique (11,5%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.