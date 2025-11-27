En amont d'une journée investisseurs, Sika fait part de son programme d'investissement stratégique et d'efficacité "Fast Forward", comprenant des mesures pour "optimiser le réseau de production et à rationaliser la structure organisationnelle".
Le groupe suisse de chimie pour la construction met ainsi en oeuvre des ajustements structurels en Chine ainsi que des mesures pour accroître l'efficacité sur d'autres marchés, avec des coûts non récurrents anticipés de 80 à 100 millions de francs suisses en 2025.
Parallèlement, Sika investira entre 120 et 150 MCHF jusqu'en 2028 pour accélérer la transformation numérique de toute sa chaîne de valeur "afin d'obtenir un avantage concurrentiel et de se positionner comme un leader numérique du secteur".
Il prévoit des économies annuelles de 150 à 200 MCHF, avec un impact total à partir de 2028, dont environ 80 MCHF qui devraient entrer en vigueur en 2026. Le programme posera ainsi "les bases d'une contribution durable à la rentabilité", selon Sika.
Sika AG est le n° 1 mondial de la fabrication et de la commercialisation de produits chimiques de construction. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits chimiques de construction (85,5%) : adjuvants de bétons et de mortiers, mortiers de réparation, produits de renforcement et d'étanchéité, mastics, etc. ;
- produits chimiques pour fabrication industrielle (14,5%) : produits de collage et d'étanchéité (notamment polyuréthannes, colles et butyles) destinés essentiellement aux secteurs de l'automobile, du ferroviaire et de la construction navale.
La répartition géographique du CA est la suivante : Suisse (3,3%), Europe-Moyen Orient-Afrique (40%), Etats-Unis (22,7%), Amériques (12,1%), Chine (10,4%) et Asie-Pacifique (11,5%).
