Sika perd près de 3% à Zurich, sur fond d'un abaissement par Oddo BHF de sa recommandation de 'surperformance' à 'neutre', avec un objectif de cours ramené de 220 à 195 francs suisses, sur le titre du groupe de chimie.

'Après un mauvais troisième trimestre à cause de la Chine, le management a procédé à un reset de ses objectifs 2028 et pris des mesures pour juguler les effets négatifs en lançant un programme de réduction de coûts Fast Forward', rappelle l'analyste.

Selon Oddo BHF, après la réduction de sa guidance 2028, le groupe suisse 'semble retrouver une trajectoire financière plus crédible mais l'année 2026 restera probablement encore difficile jusqu'au troisième trimestre'.