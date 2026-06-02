Sika annonce la nomination d'un nouveau membre au sein de sa Direction et accélère sa transformation numérique
Philipp Irniger est nommé Directeur de la Construction et membre de la Direction du Groupe Sika.
Philipp Irniger a intégré l'entreprise en 2007 et possède une solide expérience de management international acquise à des postes opérationnels, notamment sur les marchés asiatiques tels que l'Asie du Sud-Est, l'Inde et la Chine, ainsi que dans diverses fonctions supports.
Plus récemment, il occupait le poste de Directeur Général de Sika Suisse, après avoir contribué de manière significative au développement stratégique de l'activité de distribution et du marché cible de l'étanchéité.
Par ailleurs, Sika crée le poste de Directeur du Numérique et des Systèmes d'Information afin de piloter efficacement le programme stratégique Fast Forward et d'accélérer la digitalisation.
Jochen Werling prendra ses fonctions de Directeur du Numérique et des Systèmes d'Information, nouvellement créées.
Le Directeur du Numérique et des Systèmes d'Information est rattaché directement au DG.
Sika AG est le n° 1 mondial de la fabrication et de la commercialisation de produits chimiques de construction. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits chimiques de construction (85,3%) : adjuvants de bétons et de mortiers, mortiers de réparation, produits de renforcement et d'étanchéité, mastics, etc. ;
- produits chimiques pour fabrication industrielle (14,7%) : produits de collage et d'étanchéité (notamment polyuréthannes, colles et butyles) destinés essentiellement aux secteurs de l'automobile, du ferroviaire et de la construction navale.
La répartition géographique du CA est la suivante : Suisse (7,9%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (37%), Etats-Unis (22,6%), Amériques (12%), Chine (8,9%) et Asie-Pacifique (11,6%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.