Sika nomme un nouveau membre à sa direction et accélère sa transformation numérique

Sika annonce la nomination d'un nouveau membre au sein de sa Direction et accélère sa transformation numérique



Philipp Irniger est nommé Directeur de la Construction et membre de la Direction du Groupe Sika.



Philipp Irniger a intégré l'entreprise en 2007 et possède une solide expérience de management international acquise à des postes opérationnels, notamment sur les marchés asiatiques tels que l'Asie du Sud-Est, l'Inde et la Chine, ainsi que dans diverses fonctions supports.



Plus récemment, il occupait le poste de Directeur Général de Sika Suisse, après avoir contribué de manière significative au développement stratégique de l'activité de distribution et du marché cible de l'étanchéité.



Par ailleurs, Sika crée le poste de Directeur du Numérique et des Systèmes d'Information afin de piloter efficacement le programme stratégique Fast Forward et d'accélérer la digitalisation.



Jochen Werling prendra ses fonctions de Directeur du Numérique et des Systèmes d'Information, nouvellement créées.



Le Directeur du Numérique et des Systèmes d'Information est rattaché directement au DG.