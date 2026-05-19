Sika a inauguré cette nouvelle usine de production à Bridgeton dans le New Jersey. Il s'agit de la plus grande des États-Unis.
Ce site permet d'augmenter les capacités de production dans le nord-est du pays et de répondre efficacement à la demande croissante de ses clients dans les principales métropoles.
Le nord-est des États-Unis abrite d'importantes métropoles et des pôles d'infrastructures majeurs, tels que New York, Boston, Philadelphie et Washington D.C.
Le nouveau site produit une large gamme de solutions Sika, incluant des mortiers de réparation et de nivellement, des mortiers techniques, des colles à carrelage et des solutions pour béton projeté.
" Notre nouvelle usine de Bridgeton représente un développement stratégique de notre réseau de production aux États-Unis et constitue une base solide pour notre croissance future dans le nord-est du pays. Elle nous permet de répondre rapidement à la demande croissante de nos clients pour nos solutions à valeur ajoutée et de renforcer notre présence dans une région économiquement dynamique. " a déclaré Mike Campion, Directeur régional Amériques.
Sika AG est le n° 1 mondial de la fabrication et de la commercialisation de produits chimiques de construction. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits chimiques de construction (85,3%) : adjuvants de bétons et de mortiers, mortiers de réparation, produits de renforcement et d'étanchéité, mastics, etc. ;
- produits chimiques pour fabrication industrielle (14,7%) : produits de collage et d'étanchéité (notamment polyuréthannes, colles et butyles) destinés essentiellement aux secteurs de l'automobile, du ferroviaire et de la construction navale.
La répartition géographique du CA est la suivante : Suisse (7,9%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (37%), Etats-Unis (22,6%), Amériques (12%), Chine (8,9%) et Asie-Pacifique (11,6%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.