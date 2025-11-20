Sika annonce l'acquisition d'Awazil Al Khaleej Industrial Co. (Gulf Seal), un fabricant de membranes d'étanchéité bitumineuse basé à Riyad, en Arabie Saoudite.
Cette acquisition renforcera considérablement la position de Sika sur les marchés de la construction saoudien et du CCG en forte croissance, et étendra son offre de produits dans la région.
Son portefeuille de produits comprend une large gamme de solutions pour membranes bitumineuses, largement utilisées dans de grands projets de construction en Arabie Saoudite et dans les pays voisins.
La gamme de produits de l'entreprise complète parfaitement les technologies d'étanchéité actuellement proposées par Sika dans la région souligne le groupe.
' Avec l'acquisition de Gulf Seal, nous franchissons une étape importante en élargissant notre portefeuille d'étanchéités et en renforçant notre présence sur l'un des marchés de la construction les plus dynamiques au monde ' a déclaré Christoph Ganz, Directeur régional EMEA.
Sika AG est le n° 1 mondial de la fabrication et de la commercialisation de produits chimiques de construction. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits chimiques de construction (85,5%) : adjuvants de bétons et de mortiers, mortiers de réparation, produits de renforcement et d'étanchéité, mastics, etc. ;
- produits chimiques pour fabrication industrielle (14,5%) : produits de collage et d'étanchéité (notamment polyuréthannes, colles et butyles) destinés essentiellement aux secteurs de l'automobile, du ferroviaire et de la construction navale.
La répartition géographique du CA est la suivante : Suisse (3,3%), Europe-Moyen Orient-Afrique (40%), Etats-Unis (22,7%), Amériques (12,1%), Chine (10,4%) et Asie-Pacifique (11,5%).
