Sika révise à la baisse ses prévisions sur 2025, le titre chute
Sika réalise un chiffre d'affaires annuel de 11,20 milliards CHF avec une croissance des ventes de 0,6 % en devises locales et annonce une révision à la baisse de ses prévisions de marge sur 2025. Suite à ces annonces le titre est en chute de -7%.
La croissance organique a été de -0,4 % sur l'ensemble de l'année (1,2 % hors entreprises de construction chinoises).
L'EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique) a enregistré une croissance des ventes de 2,2 % en devises locales (contre 7,3% l'année précédente). Dans la région des Amériques, les ventes ont augmenté de 2,2 % (contre 11,2% l'année précédente). Dans la région Asie/Pacifique, les ventes ont diminué de -5,2 % (contre 2,4% l'année précédente).
Le groupe annonce une révision à la baisse des prévisions de marge pour l'exercice 2025 avant la publication des résultats complets en février. Il prévoit désormais une marge EBITDA pour l'année 2025 légèrement supérieure à 19 %, excluant environ 90 millions de CHF en coûts ponctuels liés au programme " Fast Forward " (contre 19,5-19,8 % précédemment). Selon Jefferies, cela implique une marge d'environ 18-18,5 % incluant les éléments exceptionnels (contre environ 19 % précédemment).
"Sur la base des chiffres publiés (c'est-à-dire incluant les éléments exceptionnels), nous estimons que cela implique une réduction d'environ 5 à 6 % de l'EBITDA consensuel pour l'exercice 2025 et de plus de 20 % pour le quatrième trimestre 2025" indique l'analyste.
"Les marchés mondiaux ont été faibles au quatrième trimestre, notamment les tendances de la construction commerciale aux États-Unis, exacerbées par la fermeture du gouvernement. De plus, la Chine a constaté une faiblesse persistante du marché dans le secteur du bâtiment résidentiel" a déclaré Thomas Hasler, directeur général de Sika.
Jefferies estime que l'attention à court terme devrait se porter sur les implications pour les prévisions de l'exercice 2026 en février.
"Si les perspectives de ventes peu enthousiasmantes ne devraient pas surprendre, la révision à la baisse de la marge pour l'exercice 2025 pourrait rendre plus difficile la réalisation de l'objectif de marge à moyen terme" indique le bureau d'analyse.
Sika AG est le n° 1 mondial de la fabrication et de la commercialisation de produits chimiques de construction. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits chimiques de construction (85,5%) : adjuvants de bétons et de mortiers, mortiers de réparation, produits de renforcement et d'étanchéité, mastics, etc. ;
- produits chimiques pour fabrication industrielle (14,5%) : produits de collage et d'étanchéité (notamment polyuréthannes, colles et butyles) destinés essentiellement aux secteurs de l'automobile, du ferroviaire et de la construction navale.
La répartition géographique du CA est la suivante : Suisse (3,3%), Europe-Moyen Orient-Afrique (40%), Etats-Unis (22,7%), Amériques (12,1%), Chine (10,4%) et Asie-Pacifique (11,5%).
