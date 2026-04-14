Sika s'envole de +9%, le groupe reste optimiste pour 2026 et conserve sa guidance

Jefferies indique ce matin que les ventes du 1er trimestre 2026 sont supérieures d'environ 1,6 % aux prévisions et à ses estimations, cette performance étant principalement due à la croissance organique.

Le chiffre d'affaires du 1er trimestre 2026 ressort à 2 490 MCHF (-0,2% en organique et -7,0% en réel), légèrement supérieur également aux attentes d'Oddo BHF (2 464 MCHF).



Les ventes organiques du 1er trimestre 2026 sont en baisse de 0,2 % par rapport à l'année précédente, un résultat nettement meilleur que les -1,8 % prévus par le consensus et les -2,6 % de Jefferies, mais qui marque également une nette accélération par rapport aux -1,8 % enregistrés au 4e trimestre 2025.



Jefferies souligne que si cette croissance organique est portée par toutes les régions, la plus forte progression est enregistrée en Asie-Pacifique (ventes organiques en baisse de 2,3 % en glissement annuel par rapport au consensus).



Selon l'analyste, la région Asie-Pacifique, récemment en difficulté, a particulièrement bien performé grâce à des gains de parts de marché, contribuent à renforcer la confiance dans la capacité de Sika à surperformer sur les marchés difficiles et s'inscrivent dans la continuité des résultats positifs publiés ces derniers temps.



"Bien que l'exposition de Sika au Moyen-Orient soit intégrée à sa région EMEA, cette division n'a montré aucun ralentissement de sa dynamique par rapport à la croissance organique de +1,5 % enregistrée au quatrième trimestre 2025" indique le broker.



Les prévisions pour l'exercice 2026 restent inchangées. " A ce stade précoce du conflit, il n'est pas étonnant que les prévisions pour l'exercice 2026 demeurent stables : croissance des ventes en monnaie locale de +1 à +4 % (consensus : +3,3 %) et marge d'EBITDA de 19,5 à 20 % (consensus : 19,2 %), sans réserve particulière".



Oddo BHF estime que Sika semble avoir pris des mesures pour juguler les effets de l'inflation induite par la guerre en Iran. Les hausses de prix devraient se répercuter courant 2ème trimestre.



Selon l'analyste, cette publication devrait rassurer les investisseurs à court terme sans pour autant résoudre les problèmes en Chine.