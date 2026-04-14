Sika s'envole de +9%, le groupe reste optimiste pour 2026 et conserve sa guidance
Jefferies indique ce matin que les ventes du 1er trimestre 2026 sont supérieures d'environ 1,6 % aux prévisions et à ses estimations, cette performance étant principalement due à la croissance organique.
Le chiffre d'affaires du 1er trimestre 2026 ressort à 2 490 MCHF (-0,2% en organique et -7,0% en réel), légèrement supérieur également aux attentes d'Oddo BHF (2 464 MCHF).
Les ventes organiques du 1er trimestre 2026 sont en baisse de 0,2 % par rapport à l'année précédente, un résultat nettement meilleur que les -1,8 % prévus par le consensus et les -2,6 % de Jefferies, mais qui marque également une nette accélération par rapport aux -1,8 % enregistrés au 4e trimestre 2025.
Jefferies souligne que si cette croissance organique est portée par toutes les régions, la plus forte progression est enregistrée en Asie-Pacifique (ventes organiques en baisse de 2,3 % en glissement annuel par rapport au consensus).
Selon l'analyste, la région Asie-Pacifique, récemment en difficulté, a particulièrement bien performé grâce à des gains de parts de marché, contribuent à renforcer la confiance dans la capacité de Sika à surperformer sur les marchés difficiles et s'inscrivent dans la continuité des résultats positifs publiés ces derniers temps.
"Bien que l'exposition de Sika au Moyen-Orient soit intégrée à sa région EMEA, cette division n'a montré aucun ralentissement de sa dynamique par rapport à la croissance organique de +1,5 % enregistrée au quatrième trimestre 2025" indique le broker.
Les prévisions pour l'exercice 2026 restent inchangées. " A ce stade précoce du conflit, il n'est pas étonnant que les prévisions pour l'exercice 2026 demeurent stables : croissance des ventes en monnaie locale de +1 à +4 % (consensus : +3,3 %) et marge d'EBITDA de 19,5 à 20 % (consensus : 19,2 %), sans réserve particulière".
Oddo BHF estime que Sika semble avoir pris des mesures pour juguler les effets de l'inflation induite par la guerre en Iran. Les hausses de prix devraient se répercuter courant 2ème trimestre.
Selon l'analyste, cette publication devrait rassurer les investisseurs à court terme sans pour autant résoudre les problèmes en Chine.
Sika AG est le n° 1 mondial de la fabrication et de la commercialisation de produits chimiques de construction. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits chimiques de construction (85,3%) : adjuvants de bétons et de mortiers, mortiers de réparation, produits de renforcement et d'étanchéité, mastics, etc. ;
- produits chimiques pour fabrication industrielle (14,7%) : produits de collage et d'étanchéité (notamment polyuréthannes, colles et butyles) destinés essentiellement aux secteurs de l'automobile, du ferroviaire et de la construction navale.
La répartition géographique du CA est la suivante : Suisse (7,9%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (37%), Etats-Unis (22,6%), Amériques (12%), Chine (8,9%) et Asie-Pacifique (11,6%).
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Investisseur
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.