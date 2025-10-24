Sika reste stable à Zurich, après l'annonce par le groupe de chimie d'un EBITDA de 1,64 milliard de francs suisses au titre des neuf premiers mois de 2025, en baisse de 3,3% en raison d'importants effets de change, soit une marge augmentée de 0,1 point à 19,2%.
A 8,58 MdsCHF, son chiffre d'affaires a diminué de 3,8%, grevé par des variations de changes (principalement la dépréciation du dollar) sans lesquelles il a augmenté de 1,1% en monnaie locale malgré une baisse à deux chiffres de l'activité de construction en Chine.
'Même dans un environnement marqué par de forts vents contraires, nous avons continué à gagner des parts de marché. Nous nous attaquons activement à la faiblesse persistante des marchés par nos ajustements structurels', affirme son CEO Thomas Hasler.
Pour 2025, Sika confirme attendre une légère augmentation des ventes en monnaie locale, malgré un marché en contraction globale et des conditions difficiles en Chine. Sa marge d'EBITDA devrait s'établir à environ 19% (entre 19,5 et 19,8% hors coûts non récurrents).
M. Thomas Hasler est directeur financier et vice-président des services d'assistance chez Ambassador, Inc. (Indiana) et directeur général de Sika AG. M. Hasler était auparavant employé en tant que Senior Vice President-Industry & Automotive par Sika Corp. Il a obtenu son diplôme de premier cycle au Menlo College, un diplôme de deuxième cycle à la Zrcher Fachhochschule et un MBA à l'Université de Saint-Gall.
Sika AG est le n° 1 mondial de la fabrication et de la commercialisation de produits chimiques de construction. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits chimiques de construction (85,5%) : adjuvants de bétons et de mortiers, mortiers de réparation, produits de renforcement et d'étanchéité, mastics, etc. ;
- produits chimiques pour fabrication industrielle (14,5%) : produits de collage et d'étanchéité (notamment polyuréthannes, colles et butyles) destinés essentiellement aux secteurs de l'automobile, du ferroviaire et de la construction navale.
La répartition géographique du CA est la suivante : Suisse (3,3%), Europe-Moyen Orient-Afrique (40%), Etats-Unis (22,7%), Amériques (12,1%), Chine (10,4%) et Asie-Pacifique (11,5%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.