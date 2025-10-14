UBS reste à l'achat sur le titre mais abaisse son objectif de cours à 225 francs suisses (contre 285 francs suisses). Cet objectif laisse encore un potentiel de hausse de 31% du titre.

'L'accélération des volumes sera essentielle pour inciter les investisseurs à revenir vers l'action - l'exposition aux infrastructures et aux États-Unis étant les principaux atouts à l'horizon 2026' souligne UBS dans son étude du jour.

Sika reste confiante et table sur une légère hausse de ses ventes pour l'ensemble de l'année. Le groupe vise une marge EBITDA comprise entre 19,5% et 19,8%, et confirme ses objectifs de croissance à l'horizon 2028.