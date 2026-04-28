Sikorsky, filiale de Lockheed Martin et fabricant d'hélicoptères, annonce l'attribution par l'US Marine Corps d'un contrat de 15,5 MUSD dans le cadre du programme MARV-EL (Medium Aerial Resupply Vehicle - Expeditionary Logistics) Increment 2 qui vise à combler le vide capacitaire entre drones tactiques légers et avions de transport stratégiques, avec une plateforme logistique intermédiaire capable d'opérer depuis des bases avancées ou des zones sommaires.
La solution retenue repose sur le R66 TURBINETRUCK, un hélicoptère cargo autonome combinant le système d'autonomie MATRIX et la cellule du R66 de Robinson. L'appareil pourra transporter entre 1 300 et 2 500 livres sur un rayon de 100 milles nautiques (185 km).
Le système permettra d'acheminer munitions et équipements critiques sans exposer les personnels, y compris en conditions hostiles. L'opérateur pourra planifier les missions via une tablette numérique, le système générant ensuite automatiquement le plan de vol.
Rich Benton, directeur général de Sikorsky, souligne que "le R66 TURBINETRUCK est une solution simple, économique et reconfigurable, idéale pour les environnements à haut risque".
Le titre Lockheed Martin a terminé la séance à l'équilibre hier à New York et affiche une progression de l'ordre de 6% depuis le début de l'année.
Lockheed Martin Corporation est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de systèmes aéronautiques, sous-marins et spatiaux. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de systèmes aéronautiques (40,3%) : avions militaires et avions civils à destination essentiellement des organismes gouvernementaux ;
- vente d'hélicoptères, de systèmes de mission et de systèmes électroniques (23,1%) : hélicoptères militaires et commerciaux, navires, systèmes de défense antimissile maritimes et terrestres, radars, capteurs, systèmes de mission et de combat maritimes et aériens, systèmes d'entraînement, solutions cybernétiques, systèmes de commande, de contrôle et de communication, systèmes de surveillance et de reconnaissance, systèmes de simulation et de formation, etc. ;
- vente de systèmes de défense aérienne et de systèmes de contrôle de tir (19,3%) : systèmes de défense aérienne et de défense antimissile, missiles tactiques, systèmes d'armes de frappe de précision, systèmes de contrôle de tir, etc. Le groupe propose également des prestations de soutien aux opérations de mission, de préparation, de soutien technique, d'intégration, etc. ;
- vente de systèmes spatiaux (17,3%) : systèmes satellites, systèmes de missiles et de transport spatial.
Le CA se ventile par source de revenus entre ventes de produits (83,5%) et de services (16,5%).
La répartition du CA est la suivante : Etats-Unis (71,6%), Europe (11,7%), Asie-Pacifique (10,4%), Moyen-Orient (3,8%) et autres (2,5%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.