Silchester International Investors LLP, agissant pour le compte de fonds, a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 30 octobre, le seuil de 5% des droits de vote de Seb, au résultat d'une acquisition d'actions sur le marché.

Le déclarant a précisé détenir, pour le compte desdits fonds, 4 031 772 actions Seb représentant autant de droits de vote, soit 7,29% du capital et 5,02% des droits de vote du fabricant de petits appareils électroménagers.