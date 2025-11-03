Leader mondial du Petit Equipement Domestique, SEB S.A. s'appuie sur 40 marques emblématiques (Tefal, Seb, Rowenta, Moulinex, Krups, Lagostina, All-Clad, WMF, Emsa, Supor, etc.). Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - articles et équipements grand public (88,2%) : articles culinaires (poêles, casseroles, autocuiseurs, ustensiles, etc.), petit électroménager culinaire (articles de cuisson électrique ; friteuses, cuiseurs à riz, autocuiseurs, etc.), équipements de préparation des boissons (cafetières, bouilloires, etc.) ou des aliments (blenders, robots cuiseurs, etc.), petit électroménager non culinaire (équipements de soin du linge, aspirateurs, ventilateurs, etc.) et équipements de soin de la personne (appareils de coiffure, d'épilation, etc.). Le CA par zone géographique se ventile entre Europe occidentale (34,7%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (16,5%), Chine (26,1%), Asie (6,6%), Amérique du Nord (11,2%) et Amérique du Sud (4,9%) ; - équipements et articles culinaires professionnels (11,8%) : équipements de préparation des boissons boissons chaudes ou froides, de cuisson professionnelle, de préparation culinaire, articles culinaires et ustensiles de cuisine, équipement hôtelier. A fin 2024, le groupe dispose de 44 sites de production dans le monde.