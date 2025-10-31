La société Silchester International Investors LLP agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré avoir franchi en hausse, le 30 octobre 2025, le seuil de 5% des droits de vote de la société Seb SA et détenir, pour le compte desdits fonds, 4 031 772 actions Seb SA représentant autant de droits de vote, soit 7,29% du capital et 5,02% des droits de vote de cette société.

Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Seb SA sur le marché.