Dans l'univers du jeu vidéo, une sortie réussie peut rapidement se traduire par de belles surprises lors des publications trimestrielles. À ce titre, Silent Hill f pourrait bien être une excellente nouvelle pour Konami.

Attendu pour le 25 septembre 2025, le nouvel épisode de la franchise a déjà été testé par la presse spécialisée. Développé par NeoBards Entertainment et édité par Konami, le jeu affiche un solide 86/100 sur Metacritic. Des critiques internationales, reprises notamment par Infinity-Area en France, saluent déjà ses qualités. Certains journalistes japonais vont même jusqu’à évoquer une possible sélection au prestigieux titre de Game of the Year (GOTY). Pour rappel, Silent Hill est une licence culte, particulièrement appréciée des amateurs de survival horror.

Sur le plan boursier, le Japon regorge d’acteurs majeurs du secteur vidéoludique. Nintendo, par exemple, profite pleinement du lancement de la Switch 2 et affiche une hausse de 37,04% depuis le début de 2025. Konami fait encore mieux : le titre a bondi de 43,48% sur la même période. Toutefois, il a récemment reculé de 12,77% au cours des 30 derniers jours. Un repli que certains pourraient considérer comme une opportunité d’entrée, notamment avec la récente sortie de Metal Gear Solid: Snake Eater (85 Metacritic) et la sortie à venir de ce Silent Hill f.