Les relèvements de recommandations soutiennent plusieurs valeurs européennes, à l'image de Siltronic, Kering ou Ithaca Energy. À l'inverse, Thyssenkrupp s'effondre après le détachement de Marine Systems, tandis que B&M et Forvia accusent le coup de publications jugées décevantes.

Actions en hausse :

Siltronic (+9%) : le titre bondit après que Jefferies a relevé sa recommandation à acheter et porté son objectif de cours de 45 à 75 EUR. La banque souligne une valorisation encore faible et une amélioration attendue du marché des wafers à partir du second semestre 2026.

OEM International (+6%) : le titre progresse après que Handelsbanken a relevé son objectif de cours de 169 à 171 SEK, tout en réitérant sa recommandation à acheter sur le groupe industriel suédois.

Kering (+5%) : le titre progresse après l’annonce d’un accord avec L’Oréal, à qui il cède House of Creed ainsi que les licences beauté de Gucci (une fois l'accord avec Coty achevé) et Balenciaga, pour 4 MdsEUR. Les analystes de Citi saluent la puissance d’exécution de L’Oréal, tandis qu’Equita SIM maintient sa recommandation à conserver et relève son objectif de cours de 245 à 265 EUR.

Ithaca Energy (+5%) : le titre progresse après que Jefferies a relevé sa recommandation à acheter et augmenté son objectif de cours de 145 à 220 GBX, saluant le potentiel de revalorisation du groupe énergétique britannique.

Sinch (+4%) : l’action progresse après qu’Handelsbanken a relevé sa recommandation de “conserver” à “acheter”, saluant un potentiel de croissance renforcé malgré un objectif de cours maintenu à 38 SEK. Cette révision traduit un regain de confiance des analystes dans les perspectives à moyen terme du groupe suédois.

Tomra (+3%) : l’action avance après plusieurs notes d’analystes contrastées. Arctic a relevé sa recommandation à acheter avec un objectif de 150 NOK (contre 130), tandis que Handelsbanken et Kepler Cheuvreux maintiennent leur conseil d’achat mais abaissent leurs objectifs respectifs à 180 et 151 NOK.

Saab (+3%) : le titre progresse après l’annonce d’une commande de 540 millions SEK passée par l’Agence OTAN de soutien et d’acquisition pour moderniser les radars Arthur destinés à l’armée espagnole, confirmant la solidité du carnet de commandes du groupe de défense suédois.

Aryzta (+2%) : le titre progresse malgré des ventes trimestrielles en quasi-stagnation (+0,4%, à 554,3 MEUR). Le groupe zurichois confirme ses objectifs annuels et annonce un plan mondial de réduction des coûts, incluant 30 suppressions de postes en Suisse, afin d’améliorer sa rentabilité.

Actions en baisse :

Thyssenkrupp (-15%) : le titre chute mécaniquement après la distribution d’une action Thyssenkrupp Marine Systems pour 20 titres détenus, à la veille de l’introduction en Bourse de sa filiale navale. Ce repli technique reflète le détachement de valeur lié à cette opération de scission.

B&M European Value Retail (-14%) : le titre chute après la révision à la baisse des prévisions d’Ebitda annuel, désormais attendues entre 470 et 520 MGBP contre 510 à 560 MGBP précédemment. Le groupe annonce aussi le départ de son directeur financier, Mike Schmidt, dans un contexte de correction comptable liée à des frais de fret non reconnus.

Forvia (-6%) : le titre recule après la publication d’un chiffre d’affaires trimestriel en baisse de 3,7%, à 6,12 milliards EUR, pénalisé par un effet de change défavorable de 238 millions EUR. Le ralentissement en Chine, lié à la moindre production de BYD et Li Auto, pèse sur l’activité malgré des perspectives annuelles maintenues.

Humble Group (-3%) : le titre recule après que Nordea a abaissé sa recommandation de acheter à conserver, évoquant une approche plus prudente face aux perspectives à court terme du groupe suédois.

Yara International (-2%) : l’action recule après que Danske Bank a abaissé sa recommandation de acheter à conserver, fixant un objectif de cours à 410 NOK. La banque adopte une position plus prudente sur le producteur norvégien d’engrais.

Aixtron (-2%) : le titre recule après des ajustements d’analystes. Oddo BHF maintient sa recommandation à surperformance mais abaisse son objectif de cours de 19 à 17 EUR, tandis que Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif réduit de 16 à 15 EUR.