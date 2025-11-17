Sinclair a annoncé l’acquisition d’environ 8% du capital de The E W Scripps, ouvrant la voie à une potentielle fusion entre les deux groupes de chaînes de télévision locales. Cette opération s’inscrit dans une réflexion stratégique menée par Sinclair, qui explore différentes options pour renforcer sa position sur un marché fragilisé par la montée du streaming. Le groupe évalue à 300 millions de dollars les synergies possibles issues d’un rapprochement, avec une finalisation potentielle dans un délai de neuf à douze mois. L’annonce a fait bondir l’action de Scripps de plus de 25%, tandis que celle de Sinclair a progressé de près de 4%.

Scripps a réagi fermement en affirmant que son conseil d’administration prendrait toutes les mesures nécessaires pour protéger les intérêts de ses actionnaires face à ce qu’il qualifie d’actions opportunistes. L’entreprise indique rester ouverte à toute opération créatrice de valeur, sans écarter pour autant son plan stratégique actuel. Les chaînes locales comme Scripps et Sinclair sont confrontées à une baisse continue de leurs revenus issus des bouquets TV traditionnels, notamment des frais de retransmission, leur principale source de financement.

Dans ce contexte, les fusions deviennent une réponse stratégique pour faire face à la fragmentation du paysage médiatique. L’administration Trump, favorable à une déréglementation du secteur, encourage ces rapprochements. Sinclair suit de près cette dynamique, alors que Nexstar a récemment acquis Tegna pour 3,54 milliards de dollars. Par ailleurs, Sinclair envisage de recentrer ses activités en cédant potentiellement sa division ventures, qui comprend The Tennis Channel et la société de publicité numérique Compulse. Des discussions avec d'autres partenaires avaient déjà été entamées plus tôt dans l’année.