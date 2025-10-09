Dix ans de sous-performance boursière pour l'opérateur telecom canadien, actuellement valorisé sur ses plus bas historiques.

Son rendement sur dividende atteint 8%, signe d'une défiance extrême des investisseurs. Spécifiquement, c'est depuis mi-2022 et la remontée des taux d'intérêt que les craintes se sont envolées ; autrefois, Telus était valorisé de manière tout à fait classique entre 4% et 5% de rendement sur dividende.

L'opérateur a maintenu une part de marché très stable sur son marché domestique, tandis que la domination des trois grands - Rogers, Bell, Telus - demeure écrasante avec près des neuf dixièmes de parts de marché à eux trois. L'activité internationale, elle, reste relativement marginale dans le chiffre d’affaires consolidé.

Malgré cette structure oligopolistique, le parcours opérationnel de Telus tout au long de la dernière décennie n'est guère flamboyant - euphémisme. Il existe par ailleurs un écart considérable entre ses résultats comptables, en baisse continue, et son cash flow libre, tout à fait erratique.

Sur les dix dernières années, le groupe a de plus distribué davantage de dividendes que la somme des cash flows libres qu'il a générés. Ce qui ne l'a pas non plus empêché de dépenser 9 milliards de dollars canadiens dans une série d'acquisitions pour une création de valeur négative.

En conséquence, la dette nette a triplé et deux augmentations de capital successives pour renflouer ses caisses ont fait augmenter le nombre de titres en circulation de près d'un quart, si bien que le bilan est aujourd'hui singulièrement dégradé, et les actionnaires historiques dilués.

Dans un contexte de taux moins clément, les prochains refinancements devraient causer une augmentation importante de la charge d'intérêts, et ainsi compresser encore davantage le profit distribuable aux actionnaires. Comme en témoigne le rendement sur dividende actuel, les investisseurs se rallient généralement à ce scénario.

Les actionnaires actuels, sous l'eau, doivent sans doute brûler des cierges en espérant une baisse des taux d'intérêt aux États-Unis et au Canada.