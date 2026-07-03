Sinochem pourrait céder une partie de sa participation dans Pirelli

Dans une note, AlphaValue indique que selon Bloomberg, le milliardaire tchèque Michal Strnad serait en négociations pour faire l'acquisition d'une participation minoritaire d'environ 14% dans Pirelli auprès de Sinochem.

Sinochem est un actionnaire chinois du pneumaticien italien dont il détient près de 34%.



Le broker précise que la transaction n'est pas encore certaine et qu'elle nécessite notamment l'approbation réglementaire de la Commission chinoise de supervision et d'administration des actifs de l'Etat. Cette opération, d'une valeur d'environ 1 milliard d'euros, réduirait la participation de Sinochem dans Pirelli à environ 20%.



Les analystes notent également qu'elle réduirait l'influence du groupe chinois sur Pirelli, une question qui était de plus en plus cruciale alors que l'entreprise italienne développe ses technologies sur pneus connectés, en particulier aux Etats-Unis.



AlphaValue estime qu'il s'agit d'un très fort signal positif pour Pirelli, car la gouvernance était l'un des principaux freins qui pesaient sur le groupe.



Les analystes pensent que Pirelli est l'entreprise la mieux positionnée du secteur automobile européen, soutenue par sa stratégie de montée en gamme et sa forte exposition au segment des pneumatiques à haute valeur ajoutée, qui devrait bénéficier de tendances structurelles telles que la pénétration croissante des véhicules électriques.