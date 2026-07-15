L'essentiel :

- Sirius Media a signé le 13 juillet 2026 deux contrats d'option exclusive avec les éditions Écrin.

- Les oeuvres concernées sont " Talk Chaud ", roman noir imaginé avec Thierry Ardisson, et " 11 septembre, au pied des tours ", témoignage de Mikaël Benfredj.

- La production utilisera l'intelligence artificielle pour réaliser des teasers avant la mise à l'écran prévue en 8 à 12 mois.



Le groupe Sirius Media a annoncé la signature, via sa filiale Sirius Media Production, de deux contrats d'option exclusive avec les éditions Écrin pour l'acquisition des droits d'adaptation audiovisuelle de "Talk Chaud" et "11 septembre, au pied des tours". Ces options, signées le 13 juillet 2026, ont une durée initiale de six mois, renouvelable.



"Talk Chaud" est un roman noir écrit par Lionel Abbo et imaginé avec Thierry Ardisson, publié le 12 mai 2026. L'oeuvre met en scène un duel dans le monde de la télévision, offrant un regard sur cet univers. "11 septembre, au pied des tours" est un témoignage de Mikaël Benfredj publié le 20 août 2025, relatant les événements du 11 septembre 2001 à New York.



Chaque projet fera l'objet d'un teaser produit intégralement en intelligence artificielle avec les outils internes du groupe, Sirius AI Script et Sirius AI Edit, dont la livraison est prévue début septembre 2026. La mise à l'écran est envisagée dans un délai de 8 à 12 mois après la levée d'option, selon un modèle de production accélérée.



Sirius Media prévoit également de tester sa stratégie de distribution directe via des canaux numériques propres pour ces deux formats. Ces options viennent enrichir un catalogue de plus de 600 heures et 200 titres.



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