Sivers Semiconductors remporte une commande auprès d'ALL.SPACE
Sivers Semiconductors indique avoir engrangé une commande de production de 8,2 MUSD pour 2027 de la part d'ALL.SPACE, entreprise spécialisée dans les communications par satellite multi-orbites, portant sur les circuits intégrés de formation de faisceau multifaisceau en bande Ka (BFIC) de Sivers.
Cette commande souligne l'élan croissant de Sivers sur le marché de la défense et des communications satellitaires commerciales, ses BFIC jouant un rôle crucial en tant que moteur clé des plateformes de communication satellitaire multi-orbites de nouvelle génération, selon le groupe suédois.
Sivers souligne que la demande de communications satellitaires multi-orbites s'accélère, les organisations de défense et les opérateurs commerciaux recherchant de plus en plus une connectivité résiliente et permanente à travers les réseaux satellites LEO, MEO et GEO.
"En conséquence, les semi-conducteurs avancés de formation de faisceau et les technologies d'antennes à pilotage électronique deviennent des facilitateurs essentiels, contribuant à offrir la flexibilité, les performances et la fiabilité nécessaires pour fonctionner sans interruption à travers plusieurs constellations orbitales", poursuit-il.
Sivers IMA Holding AB est un fournisseur basé en Suède de produits destinés au marché des données et des télécommunications, ainsi que de capteurs pour le marché industriel. Les produits de la société se répartissent en trois catégories : circuits intégrés radiofréquence (RFIC), modules radiofréquence (RF) et émetteurs-récepteurs ; capteurs radar ; sources de signaux. Ces produits relèvent des segments d'activité « Sans fil » et « Fibre optique ». La société exerce ses activités par l’intermédiaire de ses filiales en propriété exclusive Sivers IMA et CST Global, qui développent, fabriquent et commercialisent des puces, des composants, des modules et des sous-systèmes de pointe basés sur une technologie propriétaire de semi-conducteurs dans les domaines des micro-ondes, des ondes millimétriques et des semi-conducteurs optiques. La société est présente à l’échelle mondiale.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.