Sixt dans le rouge, Jefferies est pourtant très optimiste

Sixt recule à Francfort (-1,61%, à 70,20 euros) en dépit d'une note positive de Jefferies qui est à l'achat du titre, en visant 110 euros, ce qui représente un potentiel de hausse d'environ 54%.

Les analystes estiment que la récente baisse du titre représente une opportunité d'entrée intéressante, ou même une occasion de renforcer les positions pour ceux qui possèdent déjà des actions du groupe dédié notamment à la location de véhicules.



Jefferies note que le titre avait commencé à se redresser après l'achat d'actions, pour 50 millions d'euros, de la famille fondatrice, ce qui est toujours un signal de confiance. Il a également profité de perspectives de voyages estivaux plus solides et des valeurs résiduelles stables, voire en amélioration. La pression récente semble exogène selon Jefferies et a été alimentée par la correction brutale d'Avis, un concurrent, après une dynamique de "short-squeeze".