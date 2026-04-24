Les analystes estiment que la récente baisse du titre représente une opportunité d'entrée intéressante, ou même une occasion de renforcer les positions pour ceux qui possèdent déjà des actions du groupe dédié notamment à la location de véhicules.
Jefferies note que le titre avait commencé à se redresser après l'achat d'actions, pour 50 millions d'euros, de la famille fondatrice, ce qui est toujours un signal de confiance. Il a également profité de perspectives de voyages estivaux plus solides et des valeurs résiduelles stables, voire en amélioration. La pression récente semble exogène selon Jefferies et a été alimentée par la correction brutale d'Avis, un concurrent, après une dynamique de "short-squeeze".
Sixt SE est une société de portefeuille basée en Allemagne qui fournit des services de mobilité. La société, par le biais de ses produits SIXT rent, SIXT share, SIXT ride et SIXT+, propose une gamme de services de mobilité dans les domaines de la location de voitures et de véhicules utilitaires, de l'autopartage, des services de transport et des abonnements automobiles. SIXT App (application) fournit aux clients un accès numérique à environ 240 000 véhicules et environ 1,5 million de conducteurs connectés dans plus de 100 pays dans le monde. La société exploite également un réseau de sociétés partenaires avec d'autres fournisseurs de mobilité, des compagnies aériennes et des chaînes hôtelières.
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Investisseur
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Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
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Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.