Sixt SE : Oddo BHF confirme son conseil et sa cible

Oddo BHF confirme sa recommandation de 'surperformance' sur le titre Sixt SE, avec un objectif de cours inchangé à 106 euros.



Le bureau d'analyses rapporte que les résultats du deuxième trimestre 2025 sont conformes aux attentes, avec un chiffre d'affaires consolidé de 1082,5 millions d'euros (+7,4% sur un an) et un EBT de 107,3 millions d'euros, correspondant à une marge de 9,9%. Cette performance a été soutenue par une forte activité en Europe et une amélioration des coûts liés à la flotte.



Le broker souligne que les perspectives annuelles sont confirmées, visant une croissance du chiffre d'affaires comprise entre 5% et 10% et une marge d'EBT d'environ 10%. Il estime que la saison estivale, historiquement déterminante pour les résultats annuels, devrait bénéficier d'un environnement tarifaire robuste et d'un taux d'utilisation élevé des véhicules.



D'après la note, malgré des incertitudes persistantes aux États-Unis, la dynamique demeure positive grâce à la stabilisation des prix de l'occasion et à un modèle économique jugé solide, soutenu par une gestion flexible des coûts et un bilan sain.