Sixt sur la bonne voie selon Jefferies

Sixt s'offre un rebond à la Bourse de Francfort (+5,07%, à 72,50 euros) après deux replis consécutifs. Le titre profite essentiellement de la publication de résultats trimestriels en progression.

Sur les trois premiers mois de l'année, le spécialiste des services de mobilité (location de véhicules, autopartage...) a généré un chiffre d'affaires consolidé de 928,9 millions d'euros, en hausse de 8,2%, un record pour un premier trimestre.



En parallèle, l'Ebitda Corporate a bondi de 40,2%, à 67,7 millions d'euros, et le bénéfice net s'est élevé à 1,5 million d'euros, contre une perte de 12,6 millions d'euros un an plus tôt.



En outre, Sixt a confirmé ses objectifs financiers 2026 : un chiffre d'affaires compris entre 4,45 et 4,6 milliards d'euros, une marge EBT "aux alentours" de 10% et un EBT estimé de 453 millions d'euros au point médian.



Selon Jefferies, cette publication est solide et dépasse les prévisions sur toutes les lignes du compte de résultat, malgré un contexte macroéconomique difficile.



Pour la banque d'investissement américaine, ces bonnes données sont une première étape vers le rétablissement de la crédibilité auprès des investisseurs.



La recommandation de Jefferies est toujours à l'achat avec un objectif de cours de 110 euros, soit un potentiel de hausse de 59%.