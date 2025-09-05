UBS estime que le groupe est 'olus fort face à l'adversité : commencer à acheter'. L'analyste débute la couverture du titre avec une reocommandation à l'achat.
'Ce qui était un frein l'an dernier s'est transformé en atout grâce à une gestion active de la flotte et à une opportunité de gain de parts de marché aux États-Unis' indique UBS dans son étude du jour.
'Nous initions le titre avec une recommandation d'achat et un cours de 102 EUR'.
La société a confirmé sa guidance pour 2025, tablant toujours sur une hausse du chiffre d'affaires comprise entre 5 et 10%, et sur une marge EBT voisine de 10%.
Sixt : UBS passe à l'achat sur le titre
Publié le 05/09/2025 à 10:28
