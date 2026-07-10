SK Hynix a lancé vendredi la cotation de ses certificats de dépôt américains (ADS) sur le Nasdaq sous le symbole "SKHY", donnant aux investisseurs américains un accès direct au champion sud-coréen des mémoires avancées. Le groupe a placé 177,9 millions d'ADS à 149 dollars, chaque certificat représentant un dixième d'action ordinaire, levant ainsi environ 26,5 milliards de dollars dans la plus importante émission américaine jamais réalisée par une entreprise étrangère.
Le spécialiste des mémoires DRAM et NAND entend consacrer les fonds à de nouvelles usines et aux équipements nécessaires pour augmenter ses capacités. SK Hynix occupe désormais une position centrale dans l'infrastructure de l'intelligence artificielle grâce aux mémoires à large bande passante, ou HBM, intégrées aux accélérateurs de Nvidia. Jensen Huang estime d'ailleurs que la pénurie de mémoires pourrait persister plusieurs années face à la vigueur de la demande.
L'accueil de Wall Street suggère toutefois que les investisseurs paient déjà pour cette accessibilité supplémentaire. Autour de 172 dollars en début de séance, l'ADS s'échangeait près de 20% au-dessus de la valeur théorique de l'action coréenne, calculée à partir de sa clôture à 2,18 millions de wons, du ratio de conversion et du taux de change.
Cet écart peut refléter un premium spécifique à l'ADS, lié à une meilleure liquidité, à des horaires plus adaptés et à l'accès simplifié offert aux investisseurs américains, comme cela s'observe régulièrement entre l'ADS de TSMC et son action taïwanaise. Il reste néanmoins à confirmer une fois passée l'euphorie du premier jour. L'opération pourrait alors soit favoriser une revalorisation du titre coté à Séoul, soit laisser durablement coexister deux prix pour une exposition économique identique.
SK Hynix Inc est une société basée en Corée qui exerce principalement ses activités dans la fabrication et la vente de produits semi-conducteurs de mémoire. Le portefeuille de produits de la société comprend des produits semi-conducteurs, tels que les mémoires vives dynamiques (DRAM) et les mémoires flash NAND, utilisés principalement dans les appareils électroniques industriels, ainsi que des boîtiers multipuces (MCP). La société exerce également des activités dans le secteur de la fonderie. Par ailleurs, la société fabrique et commercialise des capteurs d'image à semi-conducteurs à oxyde métallique complémentaire (CIS). Les CIS sont utilisés dans les téléphones mobiles, les ordinateurs portables, les tablettes, les appareils médicaux, les appareils photo reflex numériques (DSLR), les caméscopes, les automobiles, les équipements de sécurité, les consoles de jeux et les appareils électroménagers. La société commercialise ses produits tant sur le marché national qu'à l'international.
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Investisseur
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.