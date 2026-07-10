La double cotation aux États-Unis du spécialiste coréen de la mémoire vive survient à un moment fortuit.

Oligopole de fait entre l'intéressé, son compatriote Samsung et l’américain Micron, le secteur des fabricants de mémoire connaît depuis l'avènement de l'IA une envolée boursière parabolique qui restera dans les annales.

Dans quelle mesure une telle embellie est-elle tenable ? La marge nette de l'équipementier atteignait 77% au dernier trimestre - dont une large partie découle certes d'un gain de valeur sur ses participations - ce qui pourrait offrir un premier élément de réponse.

Les analystes chevronnés du secteur des semi-conducteurs, autrefois réputé cyclique et ingrat, n'auront sans doute jamais cru voir cela. Certains se pincent encore pour y croire, quant d’autres, notamment ceux qui suivent SK Hynix, projettent un chiffre d'affaires qui devrait quintupler entre 2025 et 2027.

Cette accélération consacrerait une nouvelle ère. En dollars américains, le chiffre d'affaires de SK Hynix était passé de 14 milliards en 2016 à 67 milliards en 2025, soit un parcours excellent mais tout de même moins frénétique.

Extrêmement volatile, son profit d'exploitation atteignait 33 milliards de dollars l'an dernier, contre 16 milliards l'année précédente, et une perte de six milliards l'année d'avant - exercice marqué, on s'en souvient, par une sévère gueule de bois post-pandémie.

Le profit d'exploitation du premier trimestre de l'année 2026 atteint lui 25 milliards de dollars, c'est-à-dire les trois quarts du profit annuel de l'an passé, déjà record. Quant à la capitalisation boursière de SK Hynix, elle a été multipliée par sept en douze mois, pour désormais atteindre mille milliards de dollars.

Face à cette avalanche de superlatifs, les cyniques décriront une bulle en bonne et due forme, sinon un goulot d'étranglement intenable sur les marchés de la DRAM et plus encore de la HBM, en l’état largement dominé par le coréen, qui entretient on le sait une relation privilégiée avec Nvidia ; quand les observateurs plus positifs verront une accélération historique liée au nouvel âge d'or de la puissance de calcul.

Les 26,5 milliards de dollars levés par SK Hynix grâce à sa nouvelle cotation aux États-Unis lui permettront de rivaliser avec les ambitions de Micron, qui annonçait hier une enveloppe de 27 milliards de dollars d'investissement en 2026, et 250 milliards d’investissements aux États-Unis d'ici 2035.

La demande pourra-t-elle croître à un rythme suffisant pour absorber toute cette nouvelle capacité ? Sur ce point les avis divergent, comme en témoignent les valorisations de Micron et SK Hynix, toutes deux sur des multiples à un chiffre de leurs bénéfices malgré des résultats hors-normes - ou à cause d’eux, selon la perspective choisie.