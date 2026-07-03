L'ambition spatiale du Japon profite à Sky Perfect JSAT Corporation. Le groupe voit ses bénéfices progresser grâce à une gestion rigoureuse des coûts, tandis que le marché salue les perspectives du secteur plus que la croissance réelle.

Le gouvernement japonais est devenu un moteur de croissance direct pour les communications sans fil et par satellite, et l'orientation des dépenses ne laisse place à aucun doute. Le Japon a approuvé un budget de 122,3 billions de yens japonais (JPY) pour l'exercice 2026, un record pour l'après-guerre, les infrastructures numériques bénéficiant d'un mandat budgétaire dédié pour la première fois depuis des décennies.

Le signal le plus clair provient du budget spatial du ministère de la Défense, qui bondit de 62% sur un an, passant de 136,6 milliards JPY pour l'exercice 2025 à 221,3 milliards JPY pour l'exercice 2026. Cela s'inscrit dans le cadre d'un plan de renforcement de la défense spatiale de 1 billion JPY sur cinq ans, un rythme d'expansion sans précédent dans l'histoire de la défense japonaise d'après-guerre.

Sky Perfect JSAT, unique opérateur intégré de satellites et de télévision payante au Japon avec 17 satellites couvrant une zone allant de l'Amérique du Nord à l'Océan Indien, est au coeur de cette transition. Ses trois segments - Activités spatiales, Médias, et Partenariats en fibre optique - couvrent le Japon, la région Asie-Pacifique et l'Amérique du Nord.

Le contrat de 283,1 milliards JPY pour le projet de constellation de satellites du ministère de la Défense, exécuté en février 2026 via un consortium nouvellement formé, confirme que l'entreprise est déjà pleinement intégrée à cette dynamique politique.

L'efficacité opérationnelle booste les résultats

Sur l'exercice 2025, le chiffre d'affaires n'a progressé que de 3,1% sur un an pour atteindre 127,6 milliards JPY, contre 123,7 milliards JPY précédemment. Une performance correcte mais peu spectaculaire pour une entreprise misant sur l'expansion spatiale à long terme. La croissance est venue du segment Espace, dont les revenus ont augmenté de 5,1 milliards JPY pour atteindre 69,8 milliards JPY, portés par la demande intérieure en communications et une hausse de 2,6 milliards JPY dans le segment de l'intelligence spatiale.

La véritable performance se situe au niveau de la rentabilité : le résultat opérationnel a bondi de 28,3% sur un an, dépassant largement la croissance des revenus, pour s'établir à 35,3 milliards JPY contre 27,5 milliards JPY lors de l'exercice 2024. Cette progression est due à la maîtrise des coûts. La direction a fortement réduit les frais de vente, généraux et administratifs (SG&A) et a optimisé sa base existante, les dépenses ayant notamment diminué dans la division médias.

Le bénéfice net a progressé de 22% à 23,3 milliards JPY contre 19,1 milliards JPY, un rythme légèrement inférieur au résultat opérationnel mais toujours bien supérieur à celui du chiffre d'affaires. Cet écart suggère un impact des éléments non opérationnels et de la fiscalité. En résumé : la croissance n'a pas été rapide, mais l'entreprise est devenue plus efficiente.

Le flux de trésorerie opérationnel est passé de 42,4 milliards JPY à 53,7 milliards JPY, confirmant l'amélioration des résultats. Cependant, le flux de trésorerie disponible (FCF) est devenu négatif, avec une sortie de 22,8 milliards JPY contre une entrée de 16,6 milliards JPY l'an dernier, sous l'effet d'une forte hausse des dépenses d'investissement (capex).

Les prévisions pour l'exercice 2026 semblent solides : le chiffre d'affaires est attendu à 135 milliards JPY (+5,8% sur un an), avec un résultat opérationnel de 39 milliards JPY (+10,6%) et un bénéfice net de 27 milliards JPY (+15,8%). L'entreprise parie sur une croissance continue dans l'espace et les médias, avec des bénéfices progressant toujours plus vite que les revenus.

La valorisation décolle

Le titre ne semble pas bon marché. À 2 766 JPY, il affiche une hausse de 109,1% sur les 12 derniers mois, bien qu'il reste nettement en dessous de son pic de 4 720 JPY, signe que l'élan s'est refroidi. Le ratio cours/bénéfice (P/E) prévisionnel de 26,9x, basé sur les estimations de l'exercice 2026, se situe au-dessus de la moyenne sur trois ans de 23,3x, ce qui indique que les attentes du marché devancent les résultats réels.

Le consensus ne semble pas partager cette prudence. L'objectif de cours moyen de 4 407,7 JPY implique un potentiel de hausse de 68,9%. Quatre analystes sur six maintiennent une recommandation à l'achat. La question est de savoir si la croissance des bénéfices pourra suivre le rythme d'une valorisation déjà tendue par rapport à son historique.

Des risques à l'horizon

L'histoire repose lourdement sur un seul moteur de croissance, ce qui constitue un risque. Si les dépenses publiques ralentissent ou si les projets prennent du retard, la dynamique pourrait s'essouffler rapidement. L'activité médias continue de se contracter, et les réductions de coûts ne peuvent porter les bénéfices indéfiniment. Avec des besoins d'investissement croissants et une trésorerie en baisse, l'exécution opérationnelle devient cruciale. Le récit séduit pour l'instant, mais il devra se concrétiser par des résultats tangibles.