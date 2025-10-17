SLB affiche un bénéfice net en baisse de 38% au T3 malgré la hausse du chiffre d'affaires

Au troisième trimestre 2025, SLB a dégagé un bénéfice net publié de 739 MUSD, en recul de 38% sur un an. En données ajustées, le bénéfice par action (BPA) ressort à 0,69 USD, soit une baisse de 22% par rapport au troisième trimestre 2024.



Le chiffre d'affaires trimestriel s'élève à 8,93 MdUSD, en hausse de 4% par rapport au deuxième trimestre, mais en baisse de 3% sur un an. Cette progression séquentielle reflète notamment deux mois d'intégration des activités de ChampionX, qui ont contribué à hauteur de 579 MUSD aux revenus consolidés.



L'EBITDA ajusté atteint 2,06 MdUSD, en recul de 12% sur un an, pour une marge de 23,1%, contre 25,6% au troisième trimestre 2024.

Le Free Cash Flow ressort à 1,10 MdUSD, intégrant 153 MUSD de paiements liés à l'acquisition de ChampionX.



Dans le détail, la division Digital a vu son chiffre d'affaires progresser de 3% sur un an à 658 MUSD, tiré par Digital Operations et Platforms & Applications.

Les activités de Production Systems enregistrent une croissance de 14% des revenus sur un an, à 3,47 MdUSD, dont 575 MUSD liés à ChampionX.

À l'inverse, Reservoir Performance (-8%) et Well Construction (-10%) accusent des baisses de revenus liées à la contraction de l'activité au Moyen-Orient et en Amérique du Nord. Leurs marges d'exploitation respectives s'établissent à 18,5% et 18,8%, également en repli sur un an.



Commentant les résultats, le CEO Olivier Le Peuch a déclaré : 'SLB a amélioré son chiffre d'affaires malgré un marché pétrolier pleinement approvisionné, un environnement géopolitique incertain et des prix des matières premières modérés. [...] Nous prévoyons une croissance des revenus au quatrième trimestre, portée par les marchés internationaux, la division Digital et une contribution complète de ChampionX'.



SLB confirme ses perspectives pour l'ensemble de l'année, avec une prévision d'investissements inchangée à 2,4 MdUSD.