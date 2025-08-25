SLB indique que sa coentreprise OneSubsea a remporté un contrat EPC (ingénierie, approvisionnement et construction) auprès d'Equinor pour un système de production sous-marin entièrement électrique de 12 puits dans le champ de Fram Sør, au large de la Norvège.
SLB OneSubsea fournira quatre gabarits sous-marins et 12 arbres sous-marins entièrement électriques, éliminant ainsi le besoin de fluide hydraulique fourni par la plate-forme hôte et réduisant au minimum les modifications de surface.
Ce contrat fait suite à une phase de conception technique collaborative d'un an, au cours de laquelle Equinor et SLB OneSubsea ont conjointement fait mûrir le projet, aboutissant au plan de développement et à la décision finale d'investissement.
Le projet sera développé en tant que raccordement sous-marin à la plate-forme hôte Troll C en mer du Nord, contribuant ainsi à la sécurité de l'approvisionnement en énergie depuis le plateau continental norvégien vers l'Europe.
Publié le 25/08/2025 à 15:08
