SLB dépasse les attentes grâce à l'Amérique du Nord
SLB, l'ex-Schlumberger, a fait état vendredi de résultats trimestriels supérieurs aux attentes, le dynamisme de son activité en Amérique du Nord ayant permis de plus que compenser le marasme de l'activité au Moyen-Orient dû aux tensions géopolitiques dans la région.
Le géant américain des services pétroliers a vu son bénéfice net reculer de 22% à 786 millions de dollars sur le 2ème trimestre, soit 52 cents par action, contre 1,01 milliard (54 cents par titre) un an plus tôt.
En données ajustées, c'est-à-dire hors éléments exceptionnels, son profit s'établit à 55 cents, une performance supérieure de 3 cents au consensus établi à 52 cents.
Le chiffre d'affaires, lui, a progressé de 5% à 8,97 milliards de dollars, là encore supérieur aux estimations des analystes qui visaient en moyenne 8,68 milliards de dollars.
Si le CA à l'international a reculé de 3% à 6,67 milliards de dollars, celui réalisé en Amérique du Nord a bondi de 36% pour atteindre 2,24 milliards.
Historiquement, l'activité de forage en Amérique du Nord redémarre quand les cours du pétrole grimpent en rendant exploitables des gisements jusqu'alors non rentables, ce qui dope mécaniquement les revenus du groupe texan.
Une visibilité jusqu'à la fin 2027
Olivier Le Peuch, son directeur général, s'est d'ailleurs montré optimiste concernant les perspectives plus globales du groupe parapétrolier.
"Avec l'élargissement de notre offre et la diversification de nos clients et de notre présence dans le monde, nous envisageons de franchir le cap des 2 milliards de dollars de chiffre d'affaires récurrent annualisé d'ici fin 2027", a-t-il déclaré.
Cet objectif montre que l'équipe de direction dispose d'une excellente visibilité sur son carnet de commandes et ses revenus.
SLB compte proposer par ailleurs un dividende trimestriel de 0,295 dollar.
Dans les transactions d'avant-Bourse, le titre, qui a déjà pris 23% cette année, gagnait plus de 3%.
SLB N.V. (ex Schlumberger N.V.) est le 1er prestataire mondial de services pétroliers à destination des industries d'exploration et de production de pétrole et de gaz. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :
- vente d'équipements et de systèmes de production pétroliers (39,6%) ;
- développement et construction de puits (35,2%) ;
- vente de solutions et de services d'optimisation de la performance et du rendement des réservoirs (11.4%) ;
- vente de solutions numériques et de services technologiques et géophysiques (7,9%) : vente de logiciels, acquisition et traitement de données sismiques, prestations conseil en caractérisation des réservoirs, vente de solutions d'information, gestion des infrastructures informatiques, etc.
- autres (5,9%).
Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de produits (59,4%) et de services (40,6%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Amérique du Nord (21%), Moyen-Orient et Asie (34,2%), Europe-Afrique-Russie (26,8%), Amérique latine (17,2%) et autres (0,8%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.