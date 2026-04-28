SLB dévoile une solution de rupture pour la cartographie des réservoirs

SLB, entreprise mondiale de technologies énergétiques, a lancé AlphaSight, sa toute dernière innovation en matière de cartographie des réservoirs et d'intelligence de forage. AlphaSight s'appuie sur des technologies inédites dans le secteur, établissant une nouvelle référence pour la visibilité et le contrôle dans les environnements de forage complexes afin de maximiser le potentiel de production.



Conçue pour fournir une vision plus claire du sous-sol à des profondeurs nettement supérieures, la solution AlphaSight aide les opérateurs à visualiser et à comprendre les structures des réservoirs en temps réel, permettant ainsi de prendre des décisions de forage sereines sans compromettre la performance.



Eprouvée sur le terrain au Moyen-Orient, en mer du Nord, en Amérique du Nord et en Asie, AlphaSight a aidé les opérateurs à améliorer le positionnement des puits, à affiner le contact avec le réservoir et à optimiser les résultats globaux de forage, stimulant ainsi la productivité des actifs dans divers environnements de réservoirs.