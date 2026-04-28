SLB dévoile une solution de rupture pour la cartographie des réservoirs
SLB, entreprise mondiale de technologies énergétiques, a lancé AlphaSight, sa toute dernière innovation en matière de cartographie des réservoirs et d'intelligence de forage. AlphaSight s'appuie sur des technologies inédites dans le secteur, établissant une nouvelle référence pour la visibilité et le contrôle dans les environnements de forage complexes afin de maximiser le potentiel de production.
Conçue pour fournir une vision plus claire du sous-sol à des profondeurs nettement supérieures, la solution AlphaSight aide les opérateurs à visualiser et à comprendre les structures des réservoirs en temps réel, permettant ainsi de prendre des décisions de forage sereines sans compromettre la performance.
Eprouvée sur le terrain au Moyen-Orient, en mer du Nord, en Amérique du Nord et en Asie, AlphaSight a aidé les opérateurs à améliorer le positionnement des puits, à affiner le contact avec le réservoir et à optimiser les résultats globaux de forage, stimulant ainsi la productivité des actifs dans divers environnements de réservoirs.
SLB N.V. (ex Schlumberger N.V.) est le 1er prestataire mondial de services pétroliers à destination des industries d'exploration et de production de pétrole et de gaz. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :
- vente d'équipements et de systèmes de production pétroliers (39,6%) ;
- développement et construction de puits (35,2%) ;
- vente de solutions et de services d'optimisation de la performance et du rendement des réservoirs (11.4%) ;
- vente de solutions numériques et de services technologiques et géophysiques (7,9%) : vente de logiciels, acquisition et traitement de données sismiques, prestations conseil en caractérisation des réservoirs, vente de solutions d'information, gestion des infrastructures informatiques, etc.
- autres (5,9%).
Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de produits (59,4%) et de services (40,6%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Amérique du Nord (21%), Moyen-Orient et Asie (34,2%), Europe-Afrique-Russie (26,8%), Amérique latine (17,2%) et autres (0,8%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.