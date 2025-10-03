SLB annonce la signature d'une alliance numérique exclusive avec le néerlandais SBM Offshore afin d'améliorer la performance des systèmes de production offshore, notamment les unités flottantes de production, stockage et déchargement (FPSO).
L'accord combine l'expertise numérique de SLB dans les domaines sous-marins, de surface et de récupération avec les capacités de SBM Offshore couvrant tout le cycle de vie des FPSO. Les partenaires mettront en place un écosystème numérique basé sur l'IA destiné à renforcer la gestion des actifs, à accroître la disponibilité et à réduire les coûts pour les opérateurs offshore.
L'écosystème intégrera les données opérationnelles et les flux de travail de SBM Offshore avec les solutions numériques de SLB, dont OptiSite et Lumi, afin de permettre aux opérateurs d'anticiper et de résoudre les problèmes en temps réel sur l'ensemble des infrastructures offshore.
Schlumberger Limited est le 1er prestataire mondial de services pétroliers à destination des industries d'exploration et de production de pétrole et de gaz. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :
- développement et construction de puits (36,2%) ;
- vente d'équipements et de systèmes de production pétroliers (32,9%) ;
- vente de solutions et de services d'optimisation de la performance et du rendement des réservoirs (19,4%) ;
- vente de solutions numériques et de services technologiques et géophysiques (11,5%) : vente de logiciels, acquisition et traitement de données sismiques, prestations conseil en caractérisation des réservoirs, vente de solutions d'information, gestion des infrastructures informatiques, etc.
Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de produits (64,2%) et de services (35,8%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Amérique du Nord (18,4%), Moyen Orient et Asie (35,9%), Europe-CEI-Afrique (26,6%), Amérique latine (18,5%) et autres (0,6%).
