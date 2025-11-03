SLB annonce le lancement de Tela, un assistant d'intelligence artificielle agentique conçu pour transformer le secteur amont de l'énergie. Intégrée dans les plateformes et applications du groupe, Tela agit comme un collaborateur proactif, capable d'automatiser, planifier et améliorer en continu les opérations.
Basée sur la plateforme de données et d'IA Lumi de SLB, cette technologie combine grands modèles de langage (LLM) et modèles fondamentaux sectoriels (DFM) pour interpréter les données, prédire les problèmes de forage ou optimiser la performance des équipements.
Rakesh Jaggi, président de Digital and Integration, souligne que 'Tela marque un changement de paradigme : elle comprend les objectifs, prend des décisions et agit, alliant un siècle de science du domaine à la technologie numérique de pointe'. Tela est désormais disponible sur les plateformes SLB, sur le cloud ou sur site.
Schlumberger Limited est le 1er prestataire mondial de services pétroliers à destination des industries d'exploration et de production de pétrole et de gaz. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :
- développement et construction de puits (36,2%) ;
- vente d'équipements et de systèmes de production pétroliers (32,9%) ;
- vente de solutions et de services d'optimisation de la performance et du rendement des réservoirs (19,4%) ;
- vente de solutions numériques et de services technologiques et géophysiques (11,5%) : vente de logiciels, acquisition et traitement de données sismiques, prestations conseil en caractérisation des réservoirs, vente de solutions d'information, gestion des infrastructures informatiques, etc.
Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de produits (64,2%) et de services (35,8%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Amérique du Nord (18,4%), Moyen Orient et Asie (35,9%), Europe-CEI-Afrique (26,6%), Amérique latine (18,5%) et autres (0,6%).
