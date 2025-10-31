SLB annonce l'attribution de deux contrats d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (EPC) par PTT Exploration and Production (PTTEP) à sa coentreprise OneSubsea. Ces accords, prolongeant une collaboration de 20 ans, portent sur l'extension de plusieurs champs offshore en Malaisie, dont Alum, Bemban et Permai (bloc H), ainsi que Kikeh, premier projet pétrolier en eaux profondes du pays.

OneSubsea fournira des systèmes de production sous-marins complets, incluant arbres horizontaux, ombilicaux, systèmes de contrôle et services associés. Mads Hjelmeland, directeur général de OneSubsea, a souligné que cette coopération permettra à PTTEP de 'maximiser la valeur de ces projets' grâce à l'expérience acquise dans les environnements sous-marins complexes.

Ces développements visent à prolonger la durée de vie des champs existants et à renforcer la sécurité énergétique régionale.