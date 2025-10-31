SLB annonce l'attribution de deux contrats d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (EPC) par PTT Exploration and Production (PTTEP) à sa coentreprise OneSubsea. Ces accords, prolongeant une collaboration de 20 ans, portent sur l'extension de plusieurs champs offshore en Malaisie, dont Alum, Bemban et Permai (bloc H), ainsi que Kikeh, premier projet pétrolier en eaux profondes du pays.
OneSubsea fournira des systèmes de production sous-marins complets, incluant arbres horizontaux, ombilicaux, systèmes de contrôle et services associés. Mads Hjelmeland, directeur général de OneSubsea, a souligné que cette coopération permettra à PTTEP de 'maximiser la valeur de ces projets' grâce à l'expérience acquise dans les environnements sous-marins complexes.
Ces développements visent à prolonger la durée de vie des champs existants et à renforcer la sécurité énergétique régionale.
Schlumberger Limited est le 1er prestataire mondial de services pétroliers à destination des industries d'exploration et de production de pétrole et de gaz. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :
- développement et construction de puits (36,2%) ;
- vente d'équipements et de systèmes de production pétroliers (32,9%) ;
- vente de solutions et de services d'optimisation de la performance et du rendement des réservoirs (19,4%) ;
- vente de solutions numériques et de services technologiques et géophysiques (11,5%) : vente de logiciels, acquisition et traitement de données sismiques, prestations conseil en caractérisation des réservoirs, vente de solutions d'information, gestion des infrastructures informatiques, etc.
Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de produits (64,2%) et de services (35,8%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Amérique du Nord (18,4%), Moyen Orient et Asie (35,9%), Europe-CEI-Afrique (26,6%), Amérique latine (18,5%) et autres (0,6%).
