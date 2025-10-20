Oddo BHF réitère sa recommandation 'surperformance' sur SLB ainsi que son objectif de cours de 42 dollars, à la suite de la publication par le groupe parapétrolier de ses résultats de troisième trimestre, avec notamment un BPA en ligne avec ses attentes.

'Le groupe reste bien armé dans un contexte d'incertitude (équilibre offre-demande du marché pétrolier dans un environnement de hausse de la production de la part de l'OPEP+ notamment)', met toutefois en avant l'analyste.

'Avec près de 4 MdsUSD retournés aux actionnaires sur 2025, le groupe affiche sur l'année un retour à l'actionnaire supérieur à 8%, soit un niveau élevé pour une société de services pétroliers', souligne-t-il par ailleurs.