SLB OneSubsea décroche un contrat de surpression sous-marine dans le golfe du Mexique

La société mondiale de technologies énergétiques SLB a annoncé aujourd'hui que sa coentreprise OneSubsea a remporté un contrat auprès de bp pour la fourniture d'un système de surpression (boosting) sous-marin destiné au projet Thunder Horse, un développement situé dans la partie profonde du golfe du Mexique.

Ce contrat d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (EPC) pour Thunder Horse fait suite aux récents contrats de surpression sous-marine attribués pour les développements Kaskida et Tiber de bp.



Ces trois projets s'appuient sur la même solution standardisée de système de surpression sous-marine gérée par le fournisseur, ce qui permet d'améliorer l'efficacité d'exécution et de raccourcir les délais de livraison.



Dans le cadre de ce contrat EPC, SLB OneSubsea fournira un système de surpression sous-marin, ainsi que la gestion de projet, l'ingénierie, la fabrication et les tests associés nécessaires à sa mise en oeuvre.



SLB OneSubsea est une entité qui mise sur l'innovation numérique et technologique afin d'optimiser la production de pétrole et de gaz de ses clients, de réduire les émissions des opérations sous-marines et de libérer le vaste potentiel des solutions sous-marines pour bâtir un avenir énergétique durable.



SLB OneSubsea est une coentreprise soutenue par SLB, Aker Solutions et Subsea7, dont les sièges sociaux sont situés à Oslo et Houston, et qui emploie 10 000 personnes à travers le monde.