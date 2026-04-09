SLB OneSubsea remporte un contrat auprès de Beacon Offshore Energy

SLB annonce que sa coentreprise SLB OneSubsea a obtenu un contrat de Beacon Offshore Energy (BOE) E&P pour fournir un système de suralimentation multiphasique à haute pression et haute température (HPHT) pour le champ de Shenandoah dans le golfe du Mexique.

Ce contrat reflète l'investissement continu dans le développement en eaux profondes, où des systèmes sous-marins avancés sont appliqués pour améliorer la récupération, selon le groupe de technologies pour le secteur de l'énergie.



Le système de suralimentation multiphasique HPHT de SLB OneSubsea est conçu pour fonctionner de manière fiable au-dessus de 15 000 psi, répondant à des conditions de fonctionnement dépassant les limites des solutions sous-marines conventionnelles.



"Notre collaboration avec BOE a débuté en janvier 2025, ce qui nous a permis de concevoir une solution de propulsion sous-marine adaptée aux conditions opérationnelles du terrain", souligne Andreas Fjellbirkeland, vice-président des systèmes de traitement chez SLB OneSubsea.



"Alors que les opérateurs continuent d'investir dans des projets en eaux profondes dans le golfe d'Amérique, ce type de technologie joue un rôle crucial dans l'accélération de la production et l'amélioration de la récupération", poursuit-il.