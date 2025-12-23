Le contrat englobe la stimulation avancée, l'intervention dans les puits, l'automatisation de la fracturation hydraulique et des solutions numériques, qui sont essentielles pour libérer le potentiel des ressources gazières non conventionnelles.

"Cet accord représente une avancée importante dans les efforts d'Aramco pour diversifier son portefeuille énergétique en accord avec la Vision 2030 et les objectifs de transition énergétique", explique Steve Gassen, vice-président exécutif de Géographies, SLB.

Le groupe de technologies pour l'énergie estime que ses solutions mises au service de la compagnie saoudienne fourniront les outils pour atteindre de nouveaux standards de performance dans le développement de gaz non conventionnel.