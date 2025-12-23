SLB reçoit un contrat d'Aramco dans le gaz non conventionnel

SLB annonce s'être vu attribuer par Aramco un contrat de cinq ans pour fournir des services de stimulation à ses champs de gaz non conventionnels, dans le cadre des efforts de l'Arabie Saoudite visant à diversifier son portefeuille énergétique.

Le contrat englobe la stimulation avancée, l'intervention dans les puits, l'automatisation de la fracturation hydraulique et des solutions numériques, qui sont essentielles pour libérer le potentiel des ressources gazières non conventionnelles.



"Cet accord représente une avancée importante dans les efforts d'Aramco pour diversifier son portefeuille énergétique en accord avec la Vision 2030 et les objectifs de transition énergétique", explique Steve Gassen, vice-président exécutif de Géographies, SLB.



Le groupe de technologies pour l'énergie estime que ses solutions mises au service de la compagnie saoudienne fourniront les outils pour atteindre de nouveaux standards de performance dans le développement de gaz non conventionnel.