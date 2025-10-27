SLB annonce la signature d'un accord avec Ormat Technologies visant à accélérer le développement et la commercialisation d'actifs géothermiques intégrés, y compris des systèmes géothermiques améliorés (EGS).
'Les EGS est la prochaine génération de technologie géothermique, destinée à libérer l'énergie géothermique dans les régions au-delà des ressources géothermiques conventionnelles', précise le groupe de technologies pour le domaine de l'énergie.
Ensemble, ils ont l'intention de rationaliser le déploiement des projets. Ils développeront et testeront des solutions EGS pour permettre une adoption à grande échelle. Cette collaboration comprendra la conception et la construction d'un projet pilote sur un site d'Ormat.
Le premier projet de démonstration conjoint permettra d'accélérer le développement de nouvelles technologies et techniques nécessaires pour les EGS, ainsi que l'optimisation de l'intégration avec les installations de surface afin de maximiser la production et la durabilité.
Schlumberger Limited est le 1er prestataire mondial de services pétroliers à destination des industries d'exploration et de production de pétrole et de gaz. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :
- développement et construction de puits (36,2%) ;
- vente d'équipements et de systèmes de production pétroliers (32,9%) ;
- vente de solutions et de services d'optimisation de la performance et du rendement des réservoirs (19,4%) ;
- vente de solutions numériques et de services technologiques et géophysiques (11,5%) : vente de logiciels, acquisition et traitement de données sismiques, prestations conseil en caractérisation des réservoirs, vente de solutions d'information, gestion des infrastructures informatiques, etc.
Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de produits (64,2%) et de services (35,8%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Amérique du Nord (18,4%), Moyen Orient et Asie (35,9%), Europe-CEI-Afrique (26,6%), Amérique latine (18,5%) et autres (0,6%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.