SLB va mettre l'IA au service des activités amont de Shell

SLB indique avoir signé un accord de collaboration stratégique avec Shell pour développer des solutions numériques et d'IA qui "favorisent des gains mesurables en performance et en efficacité dans les opérations amont pour le groupe et l'ensemble du secteur".



"La collaboration ambitionne de développer des solutions alimentées par l'IA agentique qui accéléreront et amplifieront les capacités des experts techniques et des décideurs", précise le groupe de technologies pour le secteur de l'énergie.



L'objectif est ainsi de développer et de déployer une infrastructure de données ouvertes et d'IA qui unifie les données et les flux de travail dans un environnement numérique sécurisé, en utilisant la plateforme de données et d'IA Lumi de SLB.



Cette collaboration prolonge une relation de longue date entre les deux entreprises : plus tôt cette année, SLB a annoncé un partenariat technique pour déployer son logiciel sous-marin Petrel dans les actifs de Shell à travers le monde.