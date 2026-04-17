SMA BTP lance une offre de retrait final à 8,20 euros sur Société de la Tour Eiffel

Le secteur de l'immobilier coté continue de se réduire. Le groupe SMA BTP, actionnaire majoritaire de la Société de la Tour Eiffel, a déposé un projet d'Offre Publique de Retrait (OPR) qui sera suivie d'un retrait obligatoire. Une étape finale qui marquera la sortie de la foncière de la cote parisienne.

La Société de la Tour Eiffel s'apprête à tourner la page de la Bourse. Dans un communiqué publié ce jour, la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMA BTP) et sa branche vie, SMAvie BTP - agissant de concert avec SMA SA et Imperio - ont officialisé leur intention de racheter les titres qu'ils ne détiennent pas encore.



Une offre de sortie à 8,20 EUR l'action



L'offre, présentée par le cabinet Portzamparc (Groupe BNP Paribas) qui agit en tant qu'établissement garant, propose un prix de 8,20 EUR par action. Ce projet d'Offre Publique de Retrait (OPR) s'accompagnera automatiquement d'un Retrait Obligatoire (RO). Cela signifie qu'à l'issue de l'offre, les actionnaires minoritaires n'ayant pas apporté leurs titres se verront indemnisés au même prix, et la société sera radiée d'Euronext Paris.



Un calendrier serré



Bien que les dates définitives dépendent encore du feu vert de l'Autorité des marchés financiers (AMF), les grandes lignes de l'opération sont déjà tracées : la durée de l'offre est de 10 jours de négociation et la prochaine étape est la publication du calendrier officiel par l'AMF après examen de la conformité du projet.



Pourquoi ce retrait ?



Ce mouvement de "privatisation" n'est pas une surprise pour le marché. Pour l'assureur du BTP, cette opération permet de simplifier la structure de détention de la foncière et de s'affranchir des contraintes liées à la cotation boursière, dans un contexte de marché immobilier où les valorisations boursières subissent souvent des décotes importantes par rapport à la valeur réelle des actifs (ANR).



Pour les porteurs de parts, cette offre à 8,20 EUR représente l'ultime fenêtre de liquidité avant que le titre ne quitte définitivement les radars de la place de Paris.