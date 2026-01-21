SMAIO : les États-Unis portent la croissance

SMAIO a annoncé un chiffre d'affaires 2025 de 9,2 MEUR, en hausse de 67%, porté principalement par une forte accélération aux États-Unis.

L'activité américaine progresse de 138% à 7,0 MEUR (soit +160% à 7,9 M$ hors effet de change), tirée par la montée en puissance des centres nord-américains déjà actifs en 2024 (+130%). En 2025, 11 nouveaux chirurgiens ont rejoint la base d'utilisateurs en Amérique du Nord, mais ils pèsent moins de 10% des ventes, laissant entrevoir une poursuite de la croissance en 2026.



Parallèlement, le groupe indique avoir signé deux partenariats industriels majeurs autour de sa plateforme ouverte KEOPS-4ME, visant une diffusion à grande échelle des tiges sur mesure K-rods à partir du T2 2026.



Au 31 décembre 2025, SMAIO affiche une trésorerie de 5,8 MEUR.



En 2026, SMAIO veut capitaliser sur les fondations posées ces dernières années pour poursuivre son déploiement international, consolider son leadership technologique et maintenir une croissance durable.



Le groupe cible en priorité le marché américain de la déformation rachidienne complexe, à forte valeur ajoutée, en combinant une stratégie de terrain auprès de chirurgiens de centres de référence - via formation, échanges réguliers avec des leaders d'opinion et montée en puissance des " Sagittal Alignment Think Tanks " - et l'accélération de sa plateforme KEOPS-4ME.



Grâce aux partenariats signés avec Highridge Medical et Orthofix, SMAIO prévoit d'introduire à partir du deuxième trimestre 2026 des solutions associant ses tiges sur mesure K-rod et les vis pédiculaires des partenaires au sein de leurs réseaux hospitaliers, avec la possibilité de nouveaux accords au cours de l'exercice.



Les résultats annuels 2025 sont programmés au 14 avril 2026, après Bourse.