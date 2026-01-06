S.M.A.I.O est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de dispositifs médicaux implantables destinés au traitement des pathologies de la colonne vertébrale. La société propose le système de fixation rachidienne Kheiron, un dispositif comprenant un grand nombre d'implants, destiné à l'immobilisation et la stabilisation des segments du rachis en complément à la fusion du rachis thoracique, lombaire et/ou sacré. En outre, S.M.A.I.O a développé des logiciels de planification chirurgicale et de gestion de base de données des patients Keops et Balance Analyzer 3D, et propose des programmes de formation. Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de produits (97,8%) et de services (2,2%). La répartition géographique du CA est la suivante : France (20,4%), Europe (24,1%), Etats-Unis (53,4%), Moyen-Orient et Afrique (1,3%), Océanie (0,6%) et Canada (0,2%).