Bpifrance, l'Union européenne et la région Auvergne-Rhône-Alpes ont octroyé à SMAIO un prêt de 1 million d'euros à taux zéro dans le cadre du programme FEDER (fonds européen de développement régional). Ce prêt est d'une maturité de 7,5 ans et est assorti d'un différé de remboursement de 2,5 ans.

En parallèle, un pool bancaire composé de BNP Paribas et Société Générale a consenti à l'entreprise deux emprunts d'un montant total de 1 million d'euros. Ces prêts, aux taux de marché, ont une maturité de 4 ans.